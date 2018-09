00:35 Uhr

Bubenhausens Kleinod am Waldrand

Vor 70 Jahren errichteten Bürger die Kapelle Maria Linden – aus Dank dafür, dass ihr Ort im Krieg verschont blieb. Ehrenamtliche hegen und pflegen das Kirchlein

Bubenhausen Eingebettet zwischen Linden und Buchen erstrahlt sie – die Kapelle Maria Linden. Wie eine Perle am Waldesrand steht das liebevoll gepflegte Kirchlein auf dem Lindenberg am östlichen Ortsrand von Bubenhausen. Offensichtlich waren die Dorfbewohner 1948 äußerst dankbar gewesen, wenn sie so viel Aufwand betrieben, um in der schweren Nachkriegszeit diese Kapelle zu erbauen und sie der Mutter Gottes zu widmen. Mit einem großen Fest haben die Bubenhauser jüngst den 70. Geburtstag ihres „Käppele“, wie sie das Kleinod nennen, gefeiert.

Zum Dank dafür, dass ihr Ort im Zweiten Weltkrieg vor Zerstörung verschont geblieben war, setzten Bubenhauser Bürger die Anregung des damaligen Ortsgeistlichen Franz Bartylla um und errichteten das kleine Gotteshaus. Am 12. September 1948 wurde die Kapelle eingeweiht. Die Bubenhauserin Manuela Horber hat heute noch Fotos von den damaligen Feierlichkeiten, an denen zahlreiche Bürger teilnahmen.

Auch zum 70. Geburtstag fanden sich viele Bürger auf dem Lindenberg ein. Mitglieder des Pfarrgemeinderates und der Kirchenverwaltung sowie einige fleißige Helfern hatten für den Festtag eigens die Hecken geschnitten, das Laub zusammengerecht und den Festplatz hergerichtet. Die Kapelle selbst wird heute noch von vielen Ehrenamtlichen gehegt und gepflegt. Ein unbekannter Verfasser hat sogar ein eigenes Kapellenlied gedichtet.

Pater Waldemar Obrebski und die Ministranten führten die Gläubigen und Gäste von der Kirche St. Michael im Dorf hinauf zu Maria Linden. Die Musikkapelle und Fahnenabordnungen des Schützen- und Veteranenvereins begleiteten den Festzug. An der Kapelle warteten schon zahlreiche Gläubige auf den Beginn der Messe in idyllischer Lage. In seiner Festrede betonte Pater Waldemar die Bedeutung der Gottesmutter. Unser Leben sei ein Geschenk Gottes, für das wir immer dankbar sein sollten, mahnte er. Ein großes Dankeschön richtete Pater Waldemar bei der Messe auch an den Veteranenverein Bubenhausen, der in diesem Jahr für Gottes Lohn die Sitzgelegenheiten am „Käppele“ wieder auf Vordermann gebracht hatte. Zudem hatten die fleißigen Helfer des Vereins den Vorplatz mit frischem Kies aufgefüllt.

Eine wichtige Information teilte der Geistliche bei dieser Gelegenheit noch der versammelten Gemeinde mit: Am 1. Oktober trete die schon lange von der Diözese Augsburg geplante Pfarreigemeinschaft Weißenhorn in Kraft. Gemeinsam mit dem neuen Weißenhorner Stadtpfarrer Lothar Hartmann wird Pater Waldemar Obrebski künftig die verschiedenen Gemeinden in der Fuggerstadt versorgen.

Nach dem Festgottesdienst gingen die Feierlichkeiten mit einem gemütlicheren Teil unter dem grünen Baldachin weiter: Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung luden die Besucher zu einem Weißwurstfrühschoppen ein. Dazu spielte wieder die Musikkapelle. Bei einer kleinen Ausstellung mit Fotos konnten sich die Gläubigen und Besucher detaillierter über den Bau der Kapelle und ihre Entstehungsgeschichte informieren.

Zur Freude vieler Bubenhauser fand am selben Nachmittag zusätzlich eine Taufe im „Käppele“ statt. Passenderweise wurde die kleine Erdenbürgerin auf den Namen Marie getauft. Eine kleine Pilgergruppe aus Obenhausen suchte später noch Maria Linden auf, um dort die von vielen Gläubigen geschätzte Ruhe, den Ausblick ins Rothtal und den Charme des Gotteshauses zu genießen.

Mit einer Lichterprozession und Abendandacht schloss die Gemeinde schließlich diesen festlichen Tag zu Ehren ihres Kleinods am Waldrand ab. (az, jsn)

Themen Folgen