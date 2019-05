vor 31 Min.

Bunte Computer für die Schule

Die Grundschule Offenhausen erhält Tablets als Spende. Jetzt soll der Unterricht auch ins Internet führen

Von Andreas Brücken

Zuhause sind Internet, Smartphone und Tablet fast selbstverständlich. In der Schule jedoch findet der Unterricht dagegen oft noch mit Tafel, Buch und Heft statt, weil es nicht zuletzt auch an technischer Ausstattung fehlt. Um den digitalen Unterricht an der Grundschule Offenhausen zu starten, haben sich engagierte Eltern und der Förderverein der Schule einen Partner in der Wirtschaft gesucht. Das Neu-Ulmer IT-Haus S.I.G. war bereit, das Pionierprojekt mit Stadt, Schulfamilie und Förderverein zu unterstützen: Die beiden Unternehmensleiter Guido Fetzer und Eugen Straub stellten den Buben und Mädchen einen Klassensatz mit zehn Tablets zur Verfügung.

Neben speziellen Schonrahmen, mit denen den die wertvollen Computer gegen Stürze und Stöße geschützt sind, übernimmt der Lehrer die pädagogische und didaktische Aufsicht über der Arbeit am Bildschirm: Mit dem Lehrergerät können die Schülertablets überwacht und gesteuert werden.

Um die neuen Möglichkeiten auch gezielt nutzen zu können, haben sich die Lehrer in den vergangenen Wochen intensiv mit dem Einsatz digitaler Medien im Unterricht auseinandergesetzt. Rektorin Cäcilia Tremmel-Wiringer sagt: „Das ist für uns ein Stück Neuland, während viele junge Lehrkräfte ganz selbstverständlich mit Tablets und Smartphones umgehen.“

Die Weiterentwicklung der Grundschule Offenhausen, die damit ihr Profil „Lesen“ ergänzt, hat offenbar auch in der Stadtverwaltung für ein positives Echo gesorgt. Als eine der ersten Schulen im Stadtgebiet soll die Grundschule an der Martin-Luther-Straße noch in diesem Jahr einen Breitband-Anschluss sowie eine WLAN-Versorgung bekommen.

