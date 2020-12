14:41 Uhr

Dicke Luft beim Roten Kreuz in Ulm

Die Rettungssanitäter stehen rund um die Uhr für den Notfall bereit. Dafür wollen die Helfer mehr Geld.

Von Andreas Brücken

Karl-Heinz Gehring ist Notfallsanitäter mit Leib und Seele. Seit 1983 steht er im Dienst des Roten Kreuz. Die Jahrzehnte der Schichtarbeit und körperlichen Beanspruchungen haben ihre Spuren hinterlassen: „Es tut manchmal richtig weh, wenn man einen schweren Patienten über mehrere Stockwerke tragen muss“, sagt Gehring und stellt gleich klar, dass er sich für diesen Beruf immer wieder entscheiden würde.

Nach seiner Ausbildung zum Maschinenschlosser sei er damals durch den Zivildienst zum Rettungsdienst gekommen. „Man muss schon ein Helfersyndrom haben, um diesen Job machen zu können“, sagt er und nennt als Beispiel die Einsatzzeiten am Heiligen Abend oder an Silvester, während sich in den vergangenen Jahrzehnten die Menschen verändert hätten: „Das Anspruchsdenken der Leute uns gegenüber wird immer größer“, sagt er und erinnert sich an einen Fall, als er jüngst in den frühen Morgenstunden gerufen wurde, weil eine Person über Bauchschmerzen klagte: „Klar, dass wir da kommen“, sagt er und fügt hinzu: „Wenn man dann erfährt, dass diese Schmerzen schon seit Tagen existierten, stellt man sich die Frage, warum wir dann sofort ausrücken sollen.“

Ein Dankeschön hören Helfer selten

Auf die Frage, ob es mal ein „Dankeschön“ von den Patienten gäbe, denkt Gehring nach und zuckt schließlich mit den Achseln: „Sehr, sehr selten.“ Stattdessen würden die Angriffe und Anfeindungen gegenüber den Helfern zunehmen, sagt Gehrig weiter.

Rund 400 Kollegen arbeiten derzeit in Ulm und Heidenheim für den Sanitätsdienst – doch nicht nur wegen der anspruchsvollen Arbeitsbedingungen herrscht derzeit dicke Luft in der Rettungswache an der Stuttgarter Straße: Mehrere Dutzend Mitarbeiter haben sich hier versammelt, um gegen den vorgezogenen Tarifvertrag zu protestieren. Besonders ungerecht empfinden die Helfer die Tatsache, dass ihnen von der 45-stündigen Arbeitszeit nur 38,5 Stunden bezahlt würden. „Wenn zwei Stunden nicht gearbeitet wird, weil etwa nachts keine Einsätze anfallen, wird das als dienstfreie Zeit gezählt“, sagt Gehring und rechnet aus, dass er in seinem Arbeitsleben bisher etwa zwei Jahre ohne Bezahlung gearbeitet habe. Mit dem Reformtarifvertrag des Deutschen Roten Kreuz (DRK) soll diese Arbeitsbereitschaft abgeschafft werden. Zudem fordern unter anderem die Notfallsanitäter mindestens 150 Euro beziehungsweise 5,5 Prozent mehr Lohn und zwei zusätzliche Urlaubstage.

Mit Corona haben es Helfer noch schlechter

Weil sich die Anforderungen an die Sanitäter mit der Pandemie erweitert haben, erwarten die Helfer auch eine Gefahrenzulage von 35 Prozent und eine Corona-Sonderzahlung. Während sich die Tarifparteien derzeit noch in der Friedenspflicht befinden, wollen die DRK-Mitarbeiter mit bundesweiten Aktionen bis hin zum Arbeitskampf Druck für ein besseres Angebot des Arbeitgebers machen. Positiv erwähnen die Rettungssanitäter das Zeichen des lokalen Arbeitgebers, der Rettungsdienstgesellschaft Ulm/Heidenheim, die bereits eine Sonderzahlung an die Sanitäter geleistet hat.

