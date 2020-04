vor 22 Min.

Die Stadtbücherei steht in den Startlöchern

Die Sendener Einrichtung öffnet voraussichtlich am 5. Mai wieder ihre Türen

Langsam kehrt wieder Leben in die Sendener Innenstadt ein: Nachdem Geschäfte wegen der Corona-Pandemie einige Wochen geschlossen haben mussten, werden die Beschränkungen nun nach und nach gelockert. Wie berichtet, haben Bau- und Gartencenter sowie Gärtnereien seit Montag, 20. April, wieder geöffnet. Ab dem kommenden Montag, 27. April, sind Buchhandlungen, Radgeschäfte und Läden mit einer Fläche bis zu 800 Quadratmetern an der Reihe – allerdings fehlt etwas in dieser Liste: die Büchereien.

Die Sendener Stadtbücherei ist ebenfalls bereit für die kommende Wiederöffnung, nun müssen sich die Mitarbeiter allerdings noch gedulden.

Wie Leiterin Christa Reifert mitteilt, dürfen die Büchereien in Bayern erst ab Anfang Mai wieder öffnen – voraussichtlich. Daran hält sich selbstredend auch die Sendener Stadtbücherei. Da diese jeden Montag ihren Ruhetag hat, öffnet sie ihre Türen Stand jetzt wieder am Dienstag, 5. Mai. Fällige Medien werden bis dahin vom Büchereiteam entsprechend verlängert. (cao)

