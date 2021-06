Katastrophenschutz im Landkreis: Im Kleinen wurde Großes geleistet

Plus Die Pandemie ist zwar noch nicht vorbei, doch der Katastrophenfall ist aufgehoben. Viele haben sich Lob verdient, aber einer nicht.

Wehmütig wirkte Landrat Thorsten Freudenberger nicht gerade, als er diese Woche den Corona-Krisenstab endgültig für aufgelöst erklärte. Dieses Notfallgremium mit dem etwas sperrigen Titel "Erweiterte Führungsgruppe Katastrophenschutz" hat seit rund 15 Monaten versucht, die Corona-Krise und ihre Folgen im Kreis so gut es geht in den Griff zu bekommen. Nachdem der Freistaat den Katastrophenfall aufgehoben hat, war der Krisenstab überflüssig geworden - hoffentlich bleibt das so. Eine vierte Welle könnten die Hilfsorganisationen und zuständigen Verwaltungsabteilungen zwar deutlich routinierter angehen als die erste, doch die Geduld der Menschen würde das sicherlich überfordern.

