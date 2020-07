11:00 Uhr

Dieses Jahr geht’s noch ohne Minus bei der Concordia Ay

Plus Die Sänger der Concordia Ay kommen voraussichtlich gut durch die Corona-Zeit – suchen aber nach wie vor Nachwuchs.

Von Angela Häusler

Corona und Sängermangel – zwei Probleme, mit denen sich derzeit die Chorgemeinschaft Concordia Ay beschäftigen muss. Singen unter Hygieneregeln, das stellt die Chöre derzeit vor Herausforderungen. Viele Gesangvereine haben in der letzten Zeit pausiert, so auch die Concordia. Jetzt haben die Sänger ihre für den März geplante Jahreshauptversammlung nachgeholt und wollen auch wieder mit Proben starten – im Schichtbetrieb. In zwei Gruppen werden sie fortan nacheinander mit Chorleiterin Marina Biegler üben. Das heißt: Singen in zwei Metern Abstand voneinander und mit Lüftung alle 20 Minuten.

Die Auftritte freilich sind vorerst abgesagt, auch die Weihnachtsfeier wird die Concordia heuer nicht abhalten. Das bedeutet, dass abgesehen von Mitgliederbeiträgen und städtischem Zuschuss keine Einnahmen fließen. Durch dieses Jahr werde der Verein wohl noch ohne Minus kommen, sofern auch die Corona-Vereinshilfen wie beantragt eingehen, berichtete Vorsitzender Peter Hertle.

Concordia Ay: Mitglieder werden weniger

2019 habe sich der Chor dank guter Probenarbeit auf gewohntem Niveau halten können. Die Sänger bestritten unter anderem ihr Frühjahrskonzert und die musikalische Weihnachtsfeier, beide Veranstaltungen waren gut besucht, „die Leute waren zufrieden und wir waren es auch“, so Hertle.

„Wir werden leider weniger werden“, erklärte der Vorsitzende über die Mitgliedersituation. Derzeit habe der Chor nur noch zwei Tenöre, hier sei die Decke am dünnsten, aber auch der Bass ist mit vier Mitgliedern nicht eben stark besetzt. Lediglich im Sopran gebe es noch genug Sängerinnen. „Es wird bestandsgefährdend“, sagte Hertle. Die Alternativen: nur noch einen Frauenchor zu betreiben oder sich mit einem anderen Chor zusammenzuschließen. Beide Ideen aber gefallen ihm nicht, sagte Hertle. Eine Fusion etwa mit der zweiten Sendener Chorgemeinschaft, Sängertreu, würde zudem wohl wenig nützen, da auch dort das Altersproblem akut sei. „Wir müssen schauen, wie wir an Männer kommen“, meinte Hertle. Außerdem bestehe die Möglichkeit, nun mehr dreistimmige Chorsätze zu singen.

Viel Lob erhielt Chorleiterin Marina Biegler, die nun seit 20 Jahren die musikalische Führung innehat. Ihr hätten die wöchentlichen Probestunden mit der Concordia gefehlt, sagte Biegler. Sie legte den Sängern nahe, sich nun auf weniger Termine zu konzentrieren und betonte, dass es zahlreiche reizvolle Stücke gebe, die mit nur drei Stimmen gesungen werden können.

In den Wahlen wurde Peter Hertle als Vorsitzender und Rudolf Jaschek als Stellvertreter bestätigt. Kassiererin bleibt Gabriele Hertle, Schriftführerin Elfriede Gentner.

