Donaurallye: Vom Schwarzwald zum Schwarzen Meer

Mit Gerüchen, Landkarten und einem Glücksrad lernen Schüler bei der Donaurallye in Neu-Ulm Interessantes über die Donau und die Donauländer.

Von Lena Hutter

Die 32 Schüler der Peter-Schöllhorn-Mittelschule in Neu-Ulm warten gespannt auf den Beginn der Donaurallye. Bereits zum neunten Mal veranstaltet das Donaubüro dieses Projekt mit dem Titel „Europa to go – eine Donaurallye“. Im ersten Jahr 2012 gab es das Angebot an nur einem Tag – aufgrund der großen Nachfrage findet es inzwischen an vier Tagen statt. Die Schüler lernen spielerisch die Besonderheiten der Donau mit den dazugehörigen Donauländern kennen. 13 Klassen mit insgesamt 350 Schülern besuchen dafür die Neu-Ulmer Stadtbücherei.

An zehn Plakat-Stationen bekommen die Schüler Fakten zu den einzelnen Donauländern und Informationen zu deren Besonderheiten und beispielsweise deren Flagge. Während des Vormittags haben die Schüler die Aufgabe, einen Fragebogen auszufüllen, sie arbeiten in Gruppen und lernen zahlreiche interessante Fakten. Bulgaren etwa schütteln ihren Kopf, um „Ja“ zu sagen. Die Sonnenblume ist das Symbol der Ukraine. Und die Hunderasse Dalmatiner wurde nach der kroatischen Region Dalmatien benannt. Außerdem gibt es vier Aktivstationen: Eine Donaukarte, ein Glücksrad, einen Buchstabensalat und eine Duftstation. An der Duftstation ordnen sie Gerüche den jeweiligen Ländern zu. So schnuppern sich die Fünftklässler durch Paprikapulver, Knoblauch und Kaffee.

Schüler lernen bei der Donaurallye in der Neu-Ulmer Stadtbücherei viel

Sina Stegmann ist in diesem Jahr für den Ablauf der Donaurallye verantwortlich. Sie macht einen Bundesfreiwilligendienst im Donaubüro. Zum Hintergrund des Projekts sagt die 19-Jährige, dass es eine schöne Sache sei, etwas über den Fluss und die Region zu lernen, in der man lebt. Schließlich werden die beiden Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg durch die Donau getrennt und das betreffe die Schüler schließlich direkt.

Die Donaurallye stößt auch bei den Schülern auf positive Resonanz. Charlotte zum Beispiel sagt: „Man lernt neue Länder kennen und weiß dann zum Beispiel, wie hoch die Zugspitze ist.“ Auch Nida gefällt die Donaurallye gut. „Man lernt, wie man zusammenarbeitet“, meint sie.

Am Ende der einstündigen Gruppenarbeit werden die Ergebnisse der Schüler mithilfe einer Power-Point-Präsentation besprochen. Mit viel Enthusiasmus bringen sich die Schüler in die Besprechung mit ein. Die meisten Antworten sind richtig, die Schüler haben motiviert und mit Spaß gerätselt. Bevor sich die Schüler wieder auf den Weg zum Unterricht machen, bekommt jede Klasse einen Turnbeutel mit Urkunden, Süßigkeiten und kleinen Buttons vom Donaufest als Belohnung für die Mitarbeit.

