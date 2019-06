vor 35 Min.

Ein Engländer leistet in Ulm Schwerstarbeit an der Gitarre

Der britische Bluesrock-Gitarrist und Sänger Danny Bryant überzeugt mit seiner Big Band.

Von Stefan Kümmritz

Wie schon ein paar Tage zuvor, als die Band JCM mit ihren grandiosen Musikern auftrat, hieß es am Donnerstag im Ulmer Zelt wieder: Seniorenabend. Die meisten Männer und Frauen im Publikum hätten locker Vater oder Mutter des 38-jährigen Bluesgitarristen und Sängers Danny Bryant oder der meisten seiner Mitspieler sein können, der in der Friedrichsau mit seiner achtköpfigen Big Band auftrat und die etwa 500 Besucher mitriss. Kaum einer unter dem Zeltdach, der sich nicht irgendwie bewegt. Das Gewitter draußen bekommen die Zuhörer gar nicht mit, denn drinnen donnern die Gitarren. Was auch eine Schwäche des Auftritts ist: Schlagzeug und Gitarren sind so laut, dass Bryants Gesang und die Musik der Bläser auf jeden Fall weiter vorne an der Bühne meist ziemlich untergeht.

Mit Carlos Santana, Joe Cocker oder Ex-Stone Mick Taylor auf der Bühne

Dass vor allem die vier Bläser, die erheblich zum fetten Gesamtsound der Gruppe mit beitragen, nicht blass bleiben, liegt daran, dass Danny Bryant ihnen wie auch den anderen Musikern viele Möglichkeiten zu Soloauftritten gibt und sie da zeigen können, dass sie ihr Metier verstehen. Das Renommee der Musiker ist groß: Der ebenso füllige wie bärtige Bryant stand schon mit Größen wie Carlos Santana, Joe Cocker oder Ex-Stone Mick Taylor auf der Bühne. Ob da nun auf der Zeltbühne ebenso Weltklassemusiker stehen, ist egal.

Der Auftritt macht Spaß. Zum einen, weil sie mit viel Abwechslung aufwartet, zum anderen, weil sie als harmonische Einheit wirkt. Danny Bryant sorgt dabei alleine für die Show und trifft den Nerv des Publikums.

Die Zuhörer wollen genau das hören: Fetten Bluesrock, etwas feinere reine Bluesnummern, Soli der einzelnen Musiker oder aller Bläser gemeinsam, die durchaus Zeit in Anspruch nehmen, aber auch mal ein ganz melodisches, besinnliches Stück, wobei dies im letzten Song des offiziellen Teils des Konzerts schließlich doch noch in heißen Rock mündet.

Der aus dem englischen Royston stammende Danny Bryant ist sicher nicht der beste Sänger, zumal man dessen Texte aufgrund der lauten Musik und seiner wenig gepflegten Aussprache kaum verstehen kann, und auch nicht der beste Musiker, was er einmal eingestand, als er sagte: „Ich bin sicher kein supervirtuoser Gitarrist, aber ich weiß, was ich tue.“ Aber der Bandleader hat ein gewisses Charisma, weiß, seine Zuhörer zu unterhalten. Mal scherzt er, mal spielt er seine Gitarre hinter dem Kopf, mal küsst er sein Instrument, vor allem geht er ganz dicht zum Publikum, nimmt immer wieder Kontakt mit ihm auf und klatscht Hände ab, die ihm entgegengereicht werden. Und so gewinnt der Mann, der zunächst recht bärbeißig wirkt, schnell die Sympathie der Besucher.

Und anstatt nach knapp eineinhalb Stunden die Bühne endgültig zu verlassen, was zum Beispiel Singer/Songwriter Tom Walker am Tag zuvor schon nach einer knappen Stunde im ausverkauften Zelt für richtig hielt, lassen sich Danny Bryant für Zugaben nicht lange bitten. Und mit dem guten, alten Folk-Rock-Song „Knocking on Heaven’s Door“ von Bob Dylan, bei dem das Publikum nach Kräften mitsingt und der bei ihm noch ein ganz wohliges Gefühl hervorruft, geht Danny Bryant unter großem Jubel endgültig von der Bühne, sein Musikergefolge im Schlepptau.

Themen Folgen