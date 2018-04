vor 36 Min.

Ein Lachen aus Ulm soll zum Weltfrieden beitragen

Wenn das nicht lachhaft ist: Jedes Jahr am ersten Sonntag im Mai wird der internationale Weltlachtag gefeiert. Auch in Ulm gibt es eine Aktion dazu.

Wie ein Lachen aus Ulm um die Erde gehen soll, damit es die Gesundheit fördert, Glück bewirkt und Menschen aller Länder miteinander vereint.

Von Alexander Rupflin

Tanja Tscherwonnych sah sich vor einem weißen, unüberwindbaren Berg aus Windeln stehen. Seit drei Jahren kümmerte sie sich von morgens bis abends um ihre Kinder. Weder hatte sie einen Job noch sonderlich viel Freizeit, fühlte sich dementsprechend unausgeglichen und unterfordert. Auf der Suche nach ein wenig Lebenshilfe geriet sie an ein Buch, das Lachen als Allheilmittel anpries und die Botschaft, die darin vermittelt wird, hat Tscherwonnych direkt – ja tatsächlich – angelacht. Durch das Buch erfuhr sie, dass der indische Arzt und Yogalehrer Madan Kataria sogenanntes „Lachyoga“ bereits seit 1995 lehrt – mit großem Erfolg. Tscherwonnych suchte nach einem solchen Kurs in der Ulmer Region, fand keinen, absolvierte daraufhin selbst eine Ausbildung und gründete 2016 ihr eigenes Lachyoga-Studio – in Indien gibt es derer inzwischen über 6000.

Irgendwann kam Tscherwonych die Idee, nicht nur Workshops, sonder eine ganze Lach-Olympiade zu organisieren: Zehn Tage, jeden Abend unter freiem Himmel, für eine halbe Stunde Draufloslachen. Und genau das findet jetzt vom Donnerstag, 26. April, bis Samstag, 5. Mai, auf dem Münsterplatz statt.

Lachen ist gesund

Tscherwonnych ist überzeugt: Wer an den zehn Tagen dreißig Minuten mitlacht, „der wird in seinem Körper nachweislich Veränderungen feststellen, die unsere Lebensfreude wachsen lassen und das Wohlbefinden stärken“.

Die heilende Wirkung des Lachens kommt laut Lachforschung, der sogenannten Gelotologie, von entzündungshemmenden und schmerzstillenden Substanzen, die das Lachen freisetzt. Dadurch bauen sich im Körper Stresshormone ab und das Immunsystem wird gestärkt. Auch würde der Sauerstoffaustausch im Gehirn erhöht, das Herzkreislaufsystem in Schwung gebracht, die Atmung verbessert und der Stoffwechsel angeregt werden. Dabei muss das Lachen kein Echtes sein, vielmehr geht es darum, das Zwerchfell zu stimulieren. Es gilt der altbewährte Spruch: Lachen ist gesund – nicht nur für den Körper, sondern genauso für den Geist. Wer mit hängenden Mundwinkeln durch die Weltgeschichte schlürft, der wird sich auch dementsprechend missmutig fühlen. Lachen hingegen ist die Weißweinschorle für den gesundheitsbewussten Menschen – so das Versprechen der Lachbefürworter.

Es gibt was zu gewinnen

Mit dem offiziellen Weltlachtag feiert Tscherwonnych dann am Sonntag, 6. Mai, mit allen Ulmern und Neu-Ulmern und zusammen mit der ganzen Welt das Glücklichsein. Unter dem Motto „Gesundheit, Glück und Weltfrieden durch Lachen“, treffen sich ab 13 Uhr Optimisten, Enthusiasten und solche, die es noch werden können, um einen kleinen Lach-Spaziergang zu absolvieren. Treffpunkt ist vor dem Volksfestplatz in der Friedrichsau. Ab 14 Uhr nehmen sich die Veranstalter nicht weniger vor, als vor dem Volksfestplatz für den Weltfrieden zu lachen. Im Anschluss gibt es etwas zu gewinnen: Wer bei der Lach-Olympiade teilgenommen hat, hat die Chance auf einen Einkaufsgutschein vom Ulmer City Marketing sowie Freikarten für einen Lachyoga-Kurs. Außerdem gibt es eine Tombola-Verlosung für einen guten Zweck.

