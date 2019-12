03.12.2019

Eine Nacht mit Tina Turners großen Hits

Wir verlosen Tickets für Show im CCU

200 Millionen verkaufte Tonträger, zwölf Grammy-Awards, unzählige Hits: Tina Turner gehört zu den wichtigsten Rocksängerinnen der Gegenwart – und seit Kurzem 80 Jahre alt. Während die echte Tina Turner sich inzwischen von der Bühne zurückgezogen hat, feiert „One Night Of Tina“ ihre Musik – am Sonntag, 8. Dezember, um 19 Uhr auch im Congress Centrum Ulm. Die Show ist eine Produktion aus London, die diesen Herbst erstmals auch in Deutschland zu sehen ist. Als Tina steht Sharon Ballard auf der Bühne, die sich nicht nur als Musikerin und Musicaldarstellerin in Großbritannien einen Namen gemacht hat, sondern auch schon als Schauspielerin in diversen Fernsehformaten zu sehen war, unter anderem in „Sherlock“ und „The Royals“. Sie singt im CCU die großen Erfolge Tina Turners, Songs wie „Simply The Best“, „Private Dancer“, „What´s Love Got To Do With It” oder “We Don’t Need Another Hero”.

Für die Konzertshow verlosen wir dreimal zwei Karten. Wer gewinnen will, schreibt bis morgen, Mittwoch, 4. Dezember, um 10 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Tina“ an gewinnspiel@nuz.de. Wichtig: bitte vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer angeben. Für alle Nicht-Gewinner gibt es Karten bei Blende 22 und den anderen bekannten Vorverkaufsstellen, online auf ulmtickets.de oder an der Abendkasse im CCU. (az)

