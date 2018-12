06:00 Uhr

Eine Reise in die Vergangenheit mit Max Raabe im CCU

Max Raabe gastierte am Wochenende mit seinem Palast Orchester im Ulmer Congress-Centrum – und ließen die Besucher in eine frühere Welt eintauchen.

Authentisch, distanziert und mitunter sarkastisch: Max Raabe und das Palast Orchester entführen die Zuschauer in frühere Zeiten – und wandeln einen Klassiker ab.

Von Ralph Manhalter

Ganz schön frivol hören sich manche Texte an, die in den 20er und 30er Jahren in das deutsche Liedgut einflossen: Ob allerdings „Amalie geht mit ’nem Gummikavalier ins Bad“ in jenen Zeiten schon die Fantasie der Zuhörer beschäftigte, sei dahingestellt, handelt es sich bei dem besungenen Utensil doch lediglich um eine Schwimmhilfe. Vor fast ausverkauftem Saal gastierte am Freitag Max Raabe zusammen mit das Palast Orchester im Congress Centrum Ulm. Das Publikum, durchaus gemischt, erschien zum Teil im Outfit der Goldenen Zwanziger, um das fast zweistündige Programm von „Der perfekte Moment ... wird heut verpennt“ zu genießen. Die in schönen satten Farben choreografierte Bühne bot hierzu den festlichen Hintergrund, währenddessen der Künstler höchstpersönlich durch das Programm führte.

Max Raabe im CCU: Ganz authentisch im Frack vor einem altertümlichen Standmikrofon

Der Zuschauer fühlte sich schon nach wenigen Minuten in eine andere Welt versetzt: Im Geist erschien eine untergegangene Welt, prall von Lebenslust aber auch prekären politischen Zuständen. Die deutsche Hauptstadt zwischen den beiden Weltkriegen nahm vor dem geistigen Auge Gestalt an, so wie man es zuletzt in der ARD-Serie „Babylon Berlin“ kennenlernte. Dabei glänzte Raabe, von Haus aus der Stimmlage Bariton verhaftet, mit seinen Wanderungen durch die Oktaven, die ja gerade zu den Charakteristika der Lieder jener Epoche gehören. Ganz authentisch posierte der Sänger im Frack vor einem altertümlichen Standmikrofon, etwas distanziert, sehr beherrscht aber mitunter von sarkastischem Humor gekennzeichnet.

Mit der Eigenkomposition „Heut ist ein guter Tag glücklich zu sein“ begann Raabe die Reise zu den „Liedern über die großen Fragen des Lebens“, wie er es selbst betitelte. Dabei standen Kompositionen von Peter Kreuder und immer wieder Robert Stolz auf dem Programm. Bei „Du stehst nicht im Adressbuch“ genehmigte sich der Interpret eine kurze Erläuterung des Mediums: „Man klappt es auf, es funktioniert ohne Akku.“ So hielt er es auch in der Folge: Des Öfteren ging Raabe kurz auf die Unterschiede zwischen dem Damals und Heute ein: Pikant, aber niemals pikiert. So konnte man geflissentlich darüber hinwegsehen, dass der Titel „Du bist viel zu schön für einen Mann allein“ mehr oder weniger offen zum Ehebruch einlädt.

Perfektes Zusammenspiel von Sänger Max Raabe und Orchester

Als äußerst angenehm erwies sich das Zusammenspiel von Orchester und Sänger: Perfekt abgestimmt, niemals überlagernd oder irritierend. Letzteres besorgten hingegen einige – natürlich beabsichtigte – Misstöne aus den Reihen der Musiker. Wie Raabe in einem früheren Interview einmal erwähnte, nehme man sich aber auch nicht allzu ernst, was mit dem ein oder anderen Lacher aus dem Publikum bestätigt wurde. Natürlich durfte „Kein Schwein ruft mich an“ nicht fehlen, das in eine wahre Rhythmenvielfalt eingebettet – hier Anklänge an die Barcarole aus Hoffmanns Erzählungen, dort an einen russischen Volkstanz erinnernd – quasi internationalisiert wurde. „Mit dem Schwein um die Welt“ titulierte der Künstler dann auch konsequent sein Werk.

Zurückhaltend sinnlich das orientalisch untermalte „Salome“ von Stolz aus dem Jahr 1920, wobei auch hier die Bühnenbeleuchtung die passende Farbillumination beisteuerte. Beim vehement eingeforderten Zugabenprogramm bekam der Saal nun endlich auch in den Genuss des „Kleinen grünen Kaktus“, ebenso wie Will Meisels’ „dort tanzt Lulu“ aus den 30er Jahren, dessen Text es an geistiger Tiefe durchaus mit „ Da Da Da“ von Trio aufnehmen könnte. Es war eine seltsame, eine verrückte, eine wilde Zeit, der Max Raabe und sein Palastorchester huldigten. Der Besucher konnte in sie eintauchen, für wenige Stunden das Heute vergessen und sich durch Melodie und Licht um einhundert Jahre zurückversetzt fühlen.

