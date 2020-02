06:00 Uhr

Erste Einblicke in den Neubau der Grundschule Wullenstetten

In Wullenstetten müssen die Kinder bald nicht mehr ihre Zeit in Containern verbringen. Der Neubau wird bald in Betrieb genommen.

Von Andreas Brücken

Mit dem Neubau an der Rektor-Meinrad-Mayer-Schule geht in Wullenstetten ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Die Situation an der Grundschule soll sich dadurch deutlich verbessern. Seit vielen Jahren müssen die Buben und Mädchen nach der Schule zur Ganztagesbetreuung in Container gehen, die als Provisorium auf dem Pausenhof aufgestellt sind. Seitdem die Baustelle für die Ganztagesbetreuung eingerichtet wurde, haben sich die Platzverhältnisse rund um das Schulhaus noch einmal verschärft. Zudem tragen besonders bei schlechtem Wetter die Schüler Dreck und Schmutz vom Schotterplatz in das Schulhaus.

Wie das neue Schulgebäude in Wullenstetten gestaltet wurde

Unter dem Motto „Hallo Zukunft, wir bauen um“, lud die Stadtverwaltung zur ersten Besichtigung des Neubaus ein. Auch wenn von Außen die Fassade noch von einem Gerüst verhüllt, ist Architekt Marcus Wörtz sichtlich stolz auf das Ergebnis, das die Handwerker in den vergangen Monaten geleistet haben: Die helle und schlichte Vertäfelung aus Weißtannenholz sorgt für eine angenehme und natürliche Atmosphäre. „Tanzende Fenster“ unterschiedlicher Größen und Fluchten nennt Wörtz das Konzept, das jeden Raum individuell aussehen lässt. Hier können es sich die Buben und Mädchen auf den Fensterbänken gemütlich machen und den Blick nach draußen schweifen lassen.

In der großzügigen Aula sollen die Besucher der Ganztagesbetreuung ihr Mittagsessen einnehmen. Maria Hörmann, die Leiterin des Schülerparlaments, freut sich vor allem über die großzügige Bühne im Saal, auf der die schuleigene Theaterklasse spielen wird. Bis zu 150 Zuschauer sollen dann in der neuen Aula Platz finden.

Durch runde Dachfenster strömt Licht in die Räume

Einen rechten Winkel suchen die Gäste im Neubau derweil vergeblich, wie Wörtz sagt: „Das keilförmige Grundstück wurde mit der polygonalen Architektur aufgenommen.“ Im ersten Stockwerk, das auch barrierefrei über einen Aufzug zu erreichen ist, schweift der Blick unwillkürlich über die hohe Raumdecke, wo durch runde Dachfenster Licht in die Räume strömt.

Sobald der Neubau bezogen werden kann, werden die Container verschwinden

Schon nach den Faschingsferien soll das 4,7-Millionen-Euro-Projekt seiner Bestimmung übergeben werden. „Dann werden auch die Container vom Pausenhof verschwinden“, sagte Bürgermeister Raphael Bögge, dem zum Besichtigungstermin eine Wunschliste der Kinder überreicht wurde. Eine Tischtennisplatte und Bäume zur Verschattung stehen beispielsweise darauf. Wenn im Frühjahr die Außenanlagen gestaltet werden, sollen auch diese Wünsche in Erfüllung gehen, erklärte der Rathauschef, der sich jedoch mit weiteren Zusagen zurückhalten wollte. „Ich möchte jetzt keine Versprechen machen, die später nicht eingehalten werden können.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen