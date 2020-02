06:00 Uhr

Evobus ist ein glückliches Kind einer Vernunftehe

Vor 25 Jahren, am 23. Februar 1995, schlossen die beiden europäischen Omnibusmarken Mercedes-Benz und Setra ein strategisches Bündnis. Das war der Startschuss für das erfolgreiche Omnibusgeschäft von Daimler Buses.

Der beste Beweis, dass Daimler vor 25 Jahren ein rettender Engel war, hat eine Höhe von 2170 Euro. So viel bekommt jeder der 3857 Mitarbeiter der Neu-Ulmer Stammbelegschaft bei Evobus für ein erfolgreich absolviertes Geschäftsjahr zusätzlich ausbezahlt. Unerheblich ist dabei, ob es klug war, schwächer ausgelastete Perioden im traditionell sehr saisonalen Busgeschäft nicht mehr mit der Produktion von Stadtbussen abzufangen. Denn um ein Haar wäre die Busproduktion vor einem Vierteljahrhundert komplett den Bach runter gegangen. Ende der 1980er Jahre war Kässbohrer zusammen mit Magirus der Stolz der Region. 9000 Beschäftigte hatten die Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke und war damit die zweitgrößte Firma in Deutschland in der Rechtsform einer GmbH.

Wenn heutzutage ein Großkonzern ein familiengeführtes Unternehmen aufkauft, überwiegen die Bedenken. Damals, im Falle des Busherstellers Kässbohrer war das anderes: Mit dem Februar des Jahres 1995 liefen auch Verträge mit 26 Banken aus. Ein Schuldenstand von 700 Millionen Euro drohte den Bushersteller zu erdrücken. Mit tosendem Applaus – so berichtete zumindest vor 25 Jahren die Neu-Ulmer Zeitung – wurden nach geglückten Verhandlungen Daimler Betriebsratschef Kurt Lehmann und IG-Metall-Boss Detlef Haag empfangen. So groß war die Erleichterung bei den verbliebenen 3200 Beschäftigten.

25 Jahre später schuften immerhin 600 Menschen mehr an Bussen „Made in Germany“. Ein Etikett, das sich kein anderer Hersteller von Bussen ans Revers heften kann. Aus der Vernunftehe aus Ulmer Innovationskraft und Stuttgarter Effizienz wurde Leidenschaft. Auch wenn nach 25 Jahren die Liebe längst vom Alltag eingeholt wurde.

