Fastenzeit: Im Rausch des Verzichts

Willkommen in den verzichtsreichsten Wochen des Jahres. Es darf fröhlich gedarbt werden - oder nicht?

Ein ehemaliger Kollege hatte zur Fastenzeit eine ungetrübte Einstellung. Er verkündete am Aschermittwoch gerne, von nun an verzichte er sieben Wochen lang auf leichtes Weißbier – was ihm nicht sonderlich schwerfiel.

Wir sind also wieder angelangt in der Zeit, in der das böse V-Wort regiert: Verzicht. Hartnäckige Scherzbolde verkünden dieser Tage gerne: „Ich verzichte bis Ostern aufs Fasten!“ Sehr komisch. Dieser Witz hat einen längeren Bart als ein Hipster, der sich alle paar Tage beim Barbier – gibt’s mittlerweile so häufig wie Dönerbuden – die Gesichtsbehaarung zurecht schnippeln lassen.

Eigentlich ist das mit der Fastenzeit heutzutage reichlich widersinnig. Kaum sind Pappnase und Narrenhäs weggepackt und die ersten Verzichtsgelöbnisse gesprochen, beginnt schon die Starkbierzeit. Der kräftigende Schluck diente einst den Mönchen nicht nur der inneren, sondern auch der äußeren Stärkung, ersetzte das kalorienhaltige Gebräu doch bis Ostern die feste Nahrung. Heutzutage lässt jedoch niemand mehr komplett von Beißbarem ab, sondern erhöht höchstens seinen Konsum an Avocado, Quinoa und sonstigem „Superfood“.

Wie passt die Fastenzeit zur Starkbierzeit?

Auch Otto Normalmönch braut sich kein Spezialbier mehr. Die Patres zu Roggenburg etwa lassen ihr gutes Chorherrn Hell ganzjährig im Nachbarort Biberach produzieren. Die Starkbierzeit kommt also dem aktuellen Verzichtswunsch insofern in die Quere, als moderne Genussfaster gerne den Alkohol weglassen wollen – dabei lockt doch die Starkbierzeit mit Trünken von sagenhaften 16 bis 18 Prozent Stammwürze. Das ist deutlich mehr als die SPD in Bayern an Wählerstimmen mobilisieren kann (Die nähern sich eher dem Alkoholgehalt von Starkbier, der zwischen 6,5 und 7,5 Prozent liegt).

Fasten führt zu Euphorie - wirklich?

Auf was sollte also sinnigerweise verzichtet werden? Eigentlich auf Plastik, das versaut die Meere. Allerdings würden sieben Wochen nicht reichen, um die Kunststoff-Flut einzudämmen. Bleibt also doch wieder nur die ewige Selbstreinigung, die beim richtig harten Fasten sogar zu einer regelrechten Euphorie führen soll, also einem Fasten-Rausch. Somit wäre es also egal, ob es einem durch übermäßigen Hunger oder übermäßigen Bierdurst wirr im Kopf wird. Drum verzichten wir vorerst nur auf Fast-Food – und natürlich auf das leichte Weizen, das schmeckt eh nicht so berauschend.

Lesen Sie auch: Erst Stunden zählen, dann Zentimeter messen

Ein Amberger verzichtet 42 Tage auf feste Nahrung

Vom Verzichten aufs Verzichten

Fasten in allen Facetten

Fastenzeit: Im Banne der Nussecke

Themen Folgen