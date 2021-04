Für den Jugendtreff in Thalfingen gelten künftig neue Regeln

Plus Derzeit steht der Jugendtreff in Thalfingen leer. Doch wenn die Container wieder genutzt werden können, soll vieles anders werden als bisher.

Der Jugendtreff an der Eichenstraße steht derzeit leer, weil ein Wasserschaden die Container unbenutzbar gemacht hat. Zudem sorgt der Lockdown ohnehin für Ruhe rund um die Einrichtung in Thalfingen. Doch haben sich in der Vergangenheit die Container nahe des Bauhofes an der Eichenstraße vor den Kontaktbeschränkungen zur beliebten Partyzone junger Leute entwickelt. Nicht selten waren hier Verunreinigungen und Beschädigungen zu sehen, besonders nach den Wochenenden. Die Verantwortlichen der Jugendhilfe Seitz, die für die Betreuung der Besucher von der Gemeinde beauftragt sind, nennen dieses Konzept "selbst verwaltet". Doch diese Praxis soll, sobald die Einrichtung wieder geöffnet hat, deutlich verändert werden, wie Jugendpfleger Axel Conrady beschreibt.

Thalfingen: Schlechter Ruf des Jugendtreffs soll Vergangenheit angehören

"Wir sind keine Klubbetreiber, sondern eine professionelle Jugendbetreuung", sagte er. Damit will Conrady dem schlechten Ruf des Jugendtreffs entgegentreten. Die jungen Leute sollen in der öffentlichen Wahrnehmung nicht auf diese negativen Ereignisse beschränkt werden, erklärt Conrady und nennt als positive Beispiele das Engagement der Jugendlichen bei der Ferienbetreuung oder der Nachbarschaftshilfe. Auch Bürgermeister Joachim Eisenkolb zeigt sich zwar nicht zufrieden mit der Situation, wie sie in der Vergangenheit im Jugendtreff war und beschwichtigt: "Das passiert halt mal, dass etwas kaputt geht." Die Schäden seien schließlich nicht aus Zerstörungswut, sondern durch jugendliche Gedankenlosigkeit passiert, wie er weiter sagt und nennt als Beispiel einen Rollladen am Container, der durch ein Lagerfeuer beschädigt wurde. Hier hätten die Jugendlichen sogar in ihre eigene Kasse gegriffen, um sich an der Behebung des Schadens zu beteiligen.

Im Jugendtreff Thalfingen sollen Kinder und Jugendliche betreut werden

Jüngst stellte Conrady und seine beiden Kollegen das neue Konzept den Mitgliedern des Elchinger Gemeinderats vor. Während in der Vergangenheit Jugendliche und junge Erwachsene die Container für Partys nutzten, sollen in Zukunft hier Kinder und Teenager betreut werden. Weil die derzeitigen Corona-Bestimmungen auch die gemeinsamen Verabredungen in Jugendräumen nicht zulassen, sind die Jugendarbeiter auf der Straße unterwegs, um ihre Zielgruppe an den einschlägigen Treffpunkten anzusprechen. "Anfangs waren die Jugendlichen befremdet, wenn sie von uns angesprochen wurden", sagt Conrady. Doch diese Hürden seien schnell abgebaut gewesen und die Jugendlichen hätten sich bald aufgeschlossen gezeigt. Er ergänzt, dass eine langfristige Planung zur Corona-Zeit nicht möglich sei: "Ob und wann wir Jugendliche treffen, hängt vom Wetter und den Inzidenzzahlen ab."

Jugendarbeiter sehen sich nicht als Konkurrenz zu Vereinen und Kirchen

Mit aktiven Hilfen und Unterstützungen in den verschiedenen Lebenslagen wollen Conrady und seine Kollegen den Jugendlichen zur Seite stehen. Als Konkurrenz zur Jugendarbeit der Vereine und Kirchen wollen sich die Jugendarbeiter jedoch nicht verstehen, wie sie betonen. Vielmehr verstehen sie ihre Tätigkeit darin, die verschiedenen Angebote an die jungen Menschen in der Gemeinde miteinander zu vernetzen. Derweil steht der Bürgermeister hinter dem Erhalt der Einrichtung mit dem neuen Betreuungsangebot: "Die jungen Leute brauchen einen Ort, wo sie sich entfalten dürfen und mit dem sie sich identifizieren können."

