Mann schlägt in Geislingen mit dem Besen zu

In Geislingen kommt es zu einer hitzigen Auseinandersetzung. Erst zeigt ein Mann sein Geschlechtsteil, dann schlägt er mit einem Besen zu.

Demnach befand sich zuvor eine 41-Jährige mit mehreren Personen in der Fußgängerzone in Geislingen. Ein unbekannter Mann sei dann an die Gruppe herangetreten. Das Gespräch sei aus unbekannten Gründen zunehmend hitziger und aggressiver geworden, heißt es. Hier soll der Unbekannte sein Geschlechtsteil entblößt haben und mit einem Besen auf den Arm der 41-Jährigen geschlagen haben.

Danach flüchtete der Mann. Die Polizei fahndete nach dem Unbekannten. Im Rahmen der Fahndung entdeckte die Polizei einen Mann, zu dem die Personenbeschreibung passte. Ob dieser der gesuchte Unbekannte ist, bedarf weiterer Ermittlungen. (AZ)

