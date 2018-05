vor 39 Min.

Gemalte Liebeserklärungen an die Heimat Volkertshofen

Edeltraud Gonschior zeigt auf ihren Bildern, wie der Ort in früheren Zeiten einmal aussah. Alte Bauernhäuser haben es der 78-Jährigen besonders angetan.

Von Andreas Brücken

Wenn Edeltraud Gonschior auf ihre vielen selbst gemalten Aquarelle blickt, wird die sonst so lebhafte Frau ganz still. Die 78-Jährige versinkt dabei in eine Art Zeitreise: zurück in die Vergangenheit, als die Bauernhöfe im Pfaffenhofer Ortsteil Volkertshofen noch von nicht asphaltierten Wegen umgeben waren. Zwischen den Häusern und Ställen laufen Hühner umher, ein Hund streunt über die Felder und am Fenster sitzt eine Katze. Mit sicherem Pinselstrich porträtiert sie die Mägde, Knechte und Bauern, die ihre Arbeit verrichten.

Wo vor wenigen Jahrzehnten noch ein beschauliches Landidyll herrschte, machen sich heute moderne Wohnblöcke breit. „Ich habe ein Gefühl dafür, wenn etwas nicht mehr lange da ist“, sagt Gonschior. Deshalb male sie die alten Bauernhäuser, von denen immer mehr abgerissen werden. Damit hält sie ein Stück weit die Geschichte ihres Ortes fest und zeigt, wie es früher war. Der mittlerweile abgerissenen Brauerei hinter dem Rathaus, dem Zapfensteg oder dem Otthof hat die Malerin ein Denkmal gesetzt.

Als Gonschior Mitte des vorigen Jahrhunderts als Flüchtling aus Südmähren nach Volkertshofen gekommen ist, habe es ihm Dorf nur Lehmstraßen gegeben. Die Häuser hätten alle ziemlich ähnlich ausgesehen, ihre Giebel in dieselbe Richtung gezeigt, erzählt sie. Volkertshofen sei eben ein typisches schwäbisches Bauerndorf gewesen, fügt die 78-Jährige hinzu. Heute gleiche der Ort eher einer bunt gemischten Siedlung mit verschiedenen Baustilen, findet sie.

Von verklärter Nostalgie will Gonschior jedoch nichts wissen: „Man kann die Zeit nicht zurückdrehen“, sagt sie. Und so kann sich die Hobbykünstlerin auch an Konstrukten der modernen Zeiten begeistern: „Ich liebe es, Strommasten zu malen“, erklärt sie mit einem Lächeln, als ob sie sich für diese Leidenschaft rechtfertigen wolle. Es sei wohl die Sehnsucht in die Ferne, die sie mit den scheinbar unendlichen Leitungen verbinde.

Aber nicht nur alte Gebäude, sondern auch Blumen aus ihrem bunten Garten oder intensive Sonnenuntergänge sind auf ihren Gemälden dargestellt. Gonschior ist eine Naturliebhaberin. „Es gibt hier sehr viel Schönes. Man muss gar nicht weit fahren. Aber ich glaube, viele Menschen sehen das nicht“, sagt sie. Ihre Bilder scheinen jedenfalls, jedes für sich, wie eine heimliche Liebeserklärung an ihre Heimat zu sein.

Themen Folgen