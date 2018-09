16:06 Uhr

Gerüst stürzt um: Zwei Arbeiter kommen ums Leben

Die Meter fallen aus 30 bis 40 Metern Höhe heran. Wie es zum dem Unglück in einem Zementwerk kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Nach dem Zusammensturz eines Gerüsts auf dem Gelände der Firma Heidelberg Cement sind in Schelklingen zwei Arbeiter ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatten am Freitag mehrere Arbeiter auf dem Gerüst gestanden, das in einem leeren Silo auf dem Gelände des Zementwerks aufgebaut war. Ein 40-Jähriger fiel demnach aus 30 bis 40 Metern Höhe in die Tiefe und konnte nur noch tot geborgen werden. Ein 20-Jähriger stürzte aus 10 Metern Höhe herab und wurde lebensgefährlich verletzt. Er starb später im Krankenhaus. Ein weiterer Arbeiter verletzte sich leicht. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Am Abend äußerte sich das Unternehmen in einer Pressemitteilung zu dem Vorfall: „Heidelberg Cement bedauert diesen tragischen Unfall zutiefst und ist in Gedanken bei den Angehörigen.“ (lsw/az)

