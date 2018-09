vor 36 Min.

Goldkehlen aus Berlin

Wir verlosen Karten für das Konzert der Gruppe Delta Q in Pfaffenhofen

Pfaffenhofen Die Vokalband Delta Q hat zahlreiche Preise abgeräumt und ist mittlerweile ständig ausgebucht. Kein Wunder, hört man die vier Goldkehlen aus Berlin einmal live: Das erinnert nicht von ungefähr an so erfolgreiche Formate wie die Wise Guys, verbindet sich hier doch höchste Sangeskunst mit Entertainment. Am Samstag, 29. September, um 20 Uhr kann man die Vokalartisten dank des „Brett im Schtoi“ in der Hermann-Köhl-Schule in Pfaffenhofen erleben. Norbert Riggenmann, Vorsitzender der Kleinkunstbühne: „Als sich in ihrem vollen Auftrittskalender doch noch ein freier Termin fand, haben wir schnell zugeschlagen.“ Was ihm gefällt: Vom Volkslied über Pop-Arrangements und Eigenkompositionen bis zu mittelalterlichen Madrigalen ist bei Delta Q alles dabei.

Sebastian Hengst, Martin Lorenz, Thorsten Engels und Sean Haefeli hebeln das klassische Frontalkonzert aus den Angeln, da wird auf höchstem Niveau Gesang, Tanz, Rhythmisierung betrieben, ohne dass man die immense Arbeit und Disziplin dahinter bemerkt. Was das Publikum aber spüren wird, dessen ist sich Riggenmann sicher, ist die Energie des Quartetts: „Das ist schon ein klasse Erlebnis, man kann es mit Recht exotherm nennen.“ Denn Delta Q ist auch ein Begriff aus der Thermodynamik, bei dem es um das Freisetzen von Hitze geht. Riggenmann zählt den Abend zu den Highlights des Jubiläumsprogramms zum 125-jährigen Bestehen des „Brett im Schtoi“.

Kurzentschlossene haben mit der NUZ sogar die Chance, die Gruppe kostenlos zu genießen: Wir verlosen zweimal zwei Karten für das Konzert. Wer gewinnen will, schreibt bis heute, Freitag, 14 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Delta Q“ an gewinnspiel@nuz.de. Bitte vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer angeben. Beachten Sie die Hinweise zu Datenschutz und Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter nuz.de/datenschutz oder unter 0821/777-2355. (flx)

Vorverkauf Karten gibt es online unter brett-im-schtoi.de oder unter Telefon 07302/7821233.

