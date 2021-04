Großpraxis mit 35 Beschäftigten entsteht in den Sedelhöfen in Ulm

Nicht nur Geschäfte entstehen im neuen Einkaufsquartier in den Sedelhöfen in Ulm. Nun wird eine Praxis der größeren Art realisiert.

Das Arona Zahnzentrum hat Mitte März knapp 800 Quadratmeter Nutzfläche im dritten Stock in Haus 4 im Quartier Sedelhöfe übernommen. Das Familienunternehmen eröffnet damit direkt in der Ulmer Innenstadt seinen zweiten Standort nach dem Zahnzentrum Bodensee in Singen am Hohentwiel.

Die neue zahnmedizinische Einrichtung wird über zwölf Behandlungszimmer, verteilt auf zwei separate Praxisbereiche, verfügen, in denen neben Zahnheilkunde, Kieferorthopädie, Implantologie und Röntgendiagnostik auch die Behandlung von Angstpatienten unter Vollnarkose und Kindern angeboten wird. Am Ulmer Standort entstehen bis zu 35 neue Arbeitsplätze, die Eröffnung ist für Sommer 2021 vorgesehen.

Die Sedelhöfe in Ulm haben verschiedene Mieter: Nun auch eine neue Praxis

"Die Sedelhöfe sind ein Ort der Diversität, das möchten wir auch in unserer Mieterstruktur abbilden. Mit dem Ausbau der Praxis- und Büroflächen in den oberen Geschossen erweitern wir das Angebot des Standorts um ein Leistungsspektrum, das nicht nur dem Stadtquartier, sondern der gesamten Region zugutekommt“, erklärt Friedrich Traub, Prokurist und Leiter Akquisition und Vermietung bei DC Developments. (AZ)

Auch interessant: