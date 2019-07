Hefeweizen-Eis aus Wullenstetten kommt bei Kunden gut an

Plus Die Familie Cais stellt in Wullenstetten ungewöhnliche Sorten her – auch auf Kundenwunsch. Verkauft wird die Erfrischung im umgebauten Oldtimer auf Märkten.

Waldbeere-Rosmarin, Zitrone-Minze oder die gerade besonders gefragte Mango: Das alles sind Eissorten, die in diesen Wochen im Sendener Ortsteil Wullenstetten kreiert werden. In der dortigen Römerstraße nämlich befindet sich die Eisküche der „Dida-Eismanufaktur“, in der die Familie Cais ihre süßen Erfrischungen herstellt. Verkauft werden sie dann – ganz retro – vom Oldtimer-Eiswagen aus.

„Man kann im Grunde aus allem Eis machen: Aus Schinken, aus Parmesan, wir haben auch schon Lachs-Eis gemacht“, berichtet Eismacher Tomas Cais, der die Passion fürs Gefrorene von seinem Vater Valerio übernommen hat. Auch der Papa, geboren in Norditalien, arbeitet noch im Familienbetrieb mit, kreiert Eissorten nach alten Rezepten, nach eigenem Gusto und ebenso nach Kundenwunsch. Schon seit 1967 ist Valerio Cais „Gelatiere“, also Eishersteller, und weiß daher genau, wie sich der Geschmack der Kunden mit den Jahrzehnten gewandelt hat. Waren einst etwa Vanille, Pistazie oder Ananas die großen Renner, holen sich die Kinder heute am liebsten Zitrone und Waldbeere an dem mintgrün gestrichenen Eiswagen ab, der fast schon zum Markenzeichen des kleinen Betriebs geworden ist.

Mit dem Oldtimer und Eis sind sie auf Märkten unterwegs

„Der ist eben was Besonderes“, erzählt Hasibe Cais über den mintgrün lackierten Wagen, den die Familie „Luigi“ getauft hat. Luigi ist ein umgebauter Oldtimer, ein 40 Jahre alter Fiat 900, in dem die Mutter zweier Kinder auf Feiern, Veranstaltungen und Märkten die Eiskugeln in Bechern und Tüten verkauft. Während der warmen Jahreszeit ist Hasibe damit in Ulm und Umgebung unterwegs, auf Geburtstagen, Vereinsfeiern oder Streetfood-Märkten. Dabei ist die gelernte Einzelhandelskauffrau in ihrem Element, „Kontakt mit Menschen macht mir einfach großen Spaß“. Und auch fürs Eis-Business ihres Gatten konnte sie sich rasch begeistern. Diesem Geschäft widmet sich ihr Ehemann übrigens nicht nur im Sommer, denn Tomas Cais ist auch Architekt und konzipiert in dieser Eigenschaft professionell Eisdielen.

Viele Jahre lang hatte die Familie Cais nicht nur das mobile Gefährt, sondern betrieb eigene Eiscafés, etwa das „Venezia“ am Neu-Ulmer Petrusplatz. Bis 2017 war die Eismanufaktur zuletzt in einem Eiscafé in Ulm-Söflingen zu Hause. Benannt ist die Firma übrigens nach den Anfangssilben der Vornamen der Kinder: Dilara und David.

Qualität der Produkte fürs Eis ist wichtig

Egal ob für Schokolade, Kiwi und Himbeere oder für Fantasie-Eissorten: Auf die richtigen Zutaten komme es an, da sind sich die Eiskreateure Tomas und Valerio einig. In die Eismaschine, die sie einst gekauft und mit der Zeit immer weiterentwickelt haben, wandern daher nur frische Zutaten, betont Tomas. Schließlich gebe es auch für die Eisproduktion jede Menge an vorgefertigten Produkten aus Tüten und Päckchen, die die Herstellung zwar erleichtern und kostengünstiger machen können, der Qualität aber wenig zuträglich sind. Daher, betonen die Eismacher, kommen in ihre Eisküche weder Fertigprodukte noch künstliche Farb- oder Aromastoffe. Deswegen sehe ihre Eiscreme eben weniger knallig aus als Industrieeis, sagt Valerio. „Eigentlich ist Eis ein sehr einfaches Produkt, für das man nur wenige Zutaten braucht“, erzählt Tomas Cais. Die Basis für Speiseeis bilden in der Regel Milch oder Sahne, Ei, Zucker sowie eine oder mehrere Geschmack gebende Zutaten, zum Beispiel Früchte.

Die angebotenen Sorten variieren je nach Saison. Und die Familie stellt Eis auch auf Sonderwunsch her, etwa wenn ein Kunde Eiscreme aus den Kirschen in seinem Garten produzieren lassen will. Häufig nachgefragt werde beispielsweise Bockbier-Eis, so Tomas Cais, und er ergänzt: „Eis aus eher fruchtigen Biersorten wie Hefeweizen kommt sogar ziemlich gut an.“

