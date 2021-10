Streit eskaliert: Mann geht mit Nudelholz auf Kontrahenten los

In Holzheim sind zwei Männer in Streit geraten. Einer griff zum Nudelholz, der andere schlug zurück.

Ein Streit zwischen zwei Männern ist in Holzheim in eine gefährliche Körperverletzung gemündet. Laut Polizei begann die Auseinandersetzung am Mittwoch kurz vor 12 Uhr. Worum es dabei ging, ist noch nicht im Detail bekannt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schlug ein Beteiligter mit einem hölzernen Nudelholz auf seinen Kontrahenten ein, der sich daraufhin körperlich wehrte und den Angreifer hierbei ebenfalls verletzte.

Laut der Polizei Weißenhorn musste einer der Kontrahenten ins Krankenhaus

Der mit einem Nudelholz angegriffene Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Im Zuge der Anzeigenaufnahme konnten die Beamten in der Wohnung des Angreifers eine geringe Menge Marihuana sicherstellen. Im Anschluss und nach Beendigung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. (AZ)-