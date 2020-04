vor 18 Min.

Holzheims Bürgermeisterin Brauchle verabschiedet sich ganz leise

Holzheims Bürgermeisterin Ursula Brauchle übergibt ihr Amt zum Monatsende an Thomas Hartmann. Sie blickt auf eine eindruckende Bilanz zurück.

Von Willi Baur

Den Tag ihres Rückzugs aus der Kommunalpolitik hatte sie selbst gewählt, die Gestaltung des personellen Wechsels im Rathaus nicht: Nach insgesamt 24 Jahren in verantwortlichen Positionen der Gemeindeverwaltung wird Bürgermeisterin Ursula Brauchle zum Monatsende ihrem Nachfolger Thomas Hartmann Platz machen. Der Corona-Krise geschuldet zeichnet sich ein leiser Abschied der 65-Jährigen ab.

Gerne hätte sich Ursula Brauchle gebührend verabschiedet

„Ich hätte mich gerne von meinem Umfeld persönlich und in einem passenden Rahmen verabschiedet“, bedauert sie die Umstände, die eben das momentan verhindern. Zugleich hofft sie aber: „Einiges lässt sich vielleicht nachholen.“ Wichtig wäre ihr dies schon, betont Brauchle, seit acht Jahren Erste Bürgermeisterin der 1900-Einwohner-Gemeinde. Über 14 Jahre hinweg war sie zuvor Stellvertreterin des Rathauschefs, Dritte Bürgermeisterin wurde sie schon nach ihrer ersten Wahl in den Gemeinderat 1996.

Froher als die aktuellen Probleme stimmt sie fraglos die Bilanz ihrer Amtszeit. „Wir haben viel bewegt in diesen Jahren“, sagt Brauchle und verweist auf eine lange Liste unterschiedlichster Aktivitäten: Die Erschließung des Neubaugebiets am Kadeltshofer Weg etwa, die Erweiterung des Gewerbegebiets West, die Umgestaltung des Friedhofs und die Neuorganisation des Bau- und Wertstoffhofes. Nicht zu vergessen den Radweg nach Steinheim, die Einführung einer Kinderkrippe und die intensiv diskutierte, noch nicht ganz abgeschlossene Neugestaltung der Dorfmitte.

Holzheims Bürgermeisterin kümmerte sich um die Infrastruktur

„Im Vordergrund stand für uns stets ein zeitgemäßer Zustand der Infrastruktur“, betont die Noch-Bürgermeisterin, die ihr Amt offiziell zwar ehrenamtlich, tatsächlich aber eher hauptberuflich, ganz sicher jedoch mehr gelebt als ausgeübt hat. Nicht ohne Stolz äußert sie sich in diesem Zusammenhang über die Realisierung eines emotional besonders aufgeladenen Projekts: Die Umstellung der Trinkwasserversorgung im Ortsteil Neuhausen. Da sei es den Verantwortlichen mit frühzeitiger Kommunikation und viel Überzeugungsarbeit gelungen, die Nutzer zum Verzicht auf ihre rund 100 Jahre alte und aus eigenen Quellen gespeiste Leitung zu bewegen.

Wie überhaupt viele Dinge nur möglich geworden seien, weil alle Verantwortlichen und Beteiligten bei entscheidenden Fragen „an einem Strang gezogen“ hätten. Vor allem deswegen hätte sie sich bei diesen noch gerne angemessen bedankt. Auf sich selbst bezogen sieht Ursula Brauchle auch dem Monatsletzten mit gemischten Gefühlen entgegen. „Natürlich freue ich mich auf mehr Freiräume für manche Dinge, die zuletzt zu kurz gekommen sind“, räumt sie ein. Und sonst? „Das Amt ist schon eine gewisse Bürde, aber ich habe die Last der Verantwortung nie so dramatisch gesehen.“ Gelegentlicher Ärger und das eine oder andere Tagesproblem gehörten dazu und müssten eben bewältigt werden. „Die Freude an der Arbeit hat daran nie gelitten.“

Rückschläge hat Ursula Brauchle nicht erfahren müssen

Gravierende Enttäuschungen oder gar Rückschläge habe sie in ihrer Amtszeit jedenfalls nicht erfahren müssen, im Gegenteil. Gleiches wünscht Brauchle ihrem Nachfolger, angesichts der sich abzeichnenden Rahmenbedingungen viel Optimismus dazu. „Darunter wird auch Holzheim leiden, die Entscheidungsspielräume werden sicher enger werden“, ist die Bürgermeisterin überzeugt und ergänzt: „Man wird Prioritäten setzen müssen.“ Allerdings: „Wir haben immer sparsam gewirtschaftet und schon in der Vergangenheit viel aus eigener Kraft gestemmt.“ Daran werde sich auch das neue Gremium orientieren und die schwierige Zeit bewältigen.

Und ihr persönlicher Plan für die Zeit danach? „Wenn es mir langweilig werden sollte, wird mir sicher etwas einfallen. Ich habe im Leben immer wieder neue Aufgaben übernommen.“

