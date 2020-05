vor 20 Min.

Imker schmilzt Wachs: Gartenhütte brennt ab

Für einen kurzen Moment lässt der Mann das Feuer in seiner hölzernen Gartenhütte in Senden unbeobachtet. Die Folgen sind immens.

Für einen kurzen Moment, so berichtet es die Polizei, hat ein 85-jähriger Imker in Senden ein Feuer unbeobachtet gelassen. Die Folge: Eine hölzerne Gartenhütte brannte vollständig ab. In der Hütte auf seinem Grundstück an der Theodor-Heuss-Straße schmolz der Mann am Samstag gegen 19 Uhr Wachs.

Da der 85-jährige das Feuer kurzzeitig unbeobachtet ließ, kam es laut Polizei kurze Zeit später zu einem Vollbrand der Hütte. Die Feuerwehr Senden, die mit 20 Mann im Einsatz war, konnte verhindern, dass der Brandes auf das nahe gelegene Wohnhaus übergriff. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 6000 bis 8000 Euro geschätzt. (az)

