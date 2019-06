vor 19 Min.

In der Krippe in Holzheim werden die Plätze knapp

Als Übergangslösung sollen die Kinder im Rathaus betreut werden. Das Gebäude wird dazu umgebaut.

Von Willi Baur

Völlig kalt wurde die Gemeindeverwaltung bei den Anmeldungen zum nächsten Kindergartenjahr nicht erwischt – war aber überrascht, wie Bürgermeisterin Ursula Brauchle sagte. Demnach zeichnen sich vor allem bei den Krippenplätzen Engpässe ab, die nun mit einer Übergangslösung im Rathausgebäude abgefedert werden sollen. Mit Umbaumaßnahmen im Erd- und Obergeschoss will die Kommune dort geeignete Räumlichkeiten für zwei Krippen-Gruppen, Wickel- und Ruheräume samt Waschgelegenheiten schaffen. Zumindest ein Bereich soll bis zum Beginn des neuen Kindergartenjahres im September nutzbar sein, der zweite dann im folgenden Frühjahr.

„Damit kämen wir hin“, befand die Bürgermeisterin. Der Kindergarten ist räumlich völlig ausgelastet. Mit 65 Kindergarten- und 14 Krippenkindern arbeitet er Brauchle zufolge schon jetzt jenseits der Kapazitätsgrenze. Sechs weitere Krippenplätze würden ab September benötigt. Da werden nach ihrer Aussage zwar ältere Kinder in die Grundschule wechseln, hier aber brauche man künftig 38 statt 25 Plätze für die Mittagsbetreuung.

Mehr Kinder in Holzheim wegen Baugebiet?

Ob der rapide wachsende Bedarf an der Dorfentwicklung liege, wollte ihr Stellvertreter Thomas Hartmann (CSU/DG) wissen. In gewisser Weise wirke sich fraglos das große Neubaugebiet aus, so die Rathauschefin. „Grundsätzlich ist jedoch der jeweilige Bedarf schwer zu prognostizieren“, sagte Brauchle. Eltern zögerten vielfach bei den Anmeldungen, mitunter auch abhängig von der jeweiligen beruflichen Situation. Insofern habe sich der Platzbedarf für den Herbst erst seit Ende April abgezeichnet, erklärte sie. „Gleichwohl sind wir verglichen mit vielen anderen Kommunen noch in einer komfortablen Situation“, warb die Bürgermeisterin für das Provisorium.

Allerdings sind dabei noch einige Fragen offen. Wegen der Nutzungsänderung ist ein Bauantrag nötig, in Verbindung damit zudem ein Brandschutzkonzept. Damit sei der Pfaffenhofer Architekt Hermann Spiegler beauftragt, der schon Lösungen skizziert habe. Unter anderem soll mittels Podest und Wendeltreppe an der Ostseite ein zweiter Fluchtweg aus dem Obergeschoss ermöglicht werden.

Zweifel des Dritten Bürgermeisters Michael Kling (CSU/DG) an der Zulässigkeit der inneren Holztreppe versuchte Bauamtsleiter Alexander Gehr auszuräumen, sprach von „Bestandsschutz und Kompensationsmöglichkeiten“. Die Kosten für die bislang bekannten Umbaumaßnahmen schätzte er auf rund 35000 Euro.

Drei Jahre mit dem Provisorium gewinnen

Weniger Kopfzerbrechen bereitet vermutlich die Verlagerung des momentan im Obergeschoss eingerichteten Archivs notfalls zurück ins Dachgeschoss. Brauchle: „Das bekommt der Bauhof in einer Woche hin.“ Mehr Zeit benötigt das Gremium indes für die Entwicklung einer längerfristigen Lösung bei der Kinderbetreuung, wie sich in einer kurzen Debatte abzeichnete. Kaum folgen dürfte das Gremium dabei der Anregung von Caroline Nähring (CSU/DG), Kontakt zur Kirche wegen einer Übernahme der Trägerschaft aufzunehmen.

„Drei Jahre gewinnen wir mit diesem Provisorium“, ließ die Bürgermeisterin durchblicken, mahnte zugleich Vorsicht an, „vorschnell einen Millionen-Neubau aus dem Boden zu stampfen“. Unabhängig davon soll Kämmerin Katrin Müller-Gau Fördermöglichkeiten ausloten und ein Raumprogramm soll entwickelt werden. Dem im kommenden Jahr neu zu wählenden Gemeinderat wolle man zwar „nicht zu sehr vorgreifen“, sagte Brauchle, „aber die Grundlagen können wir ja schon mal ermitteln“.

