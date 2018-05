06:03 Uhr

Innere Stimme macht Mann zum Messerstecher

Versuchter Mord: Hinter verschlossenen Türen wurde Bluttat an einer Spaziergängerin verhandelt.

Von Michael-Peter Bluhm

Heimtückisch und einer inneren Stimme folgend, hat ein 24-jähriger Mann eine Spaziergängerin auf einem Weg zwischen Gerhausen und Blaubeuren am helllichten Tag versucht, mit einem Messer zu töten. Nach mehrtägiger nicht öffentlicher Verhandlung ist vom Ulmer Schwurgericht angeordnet worden, den wegen versuchten Mordes, aber schuldunfähigen Angeklagten in die geschlossene Abteilung einzuweisen, weil er auch in Zukunft eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle.

Die Tat ereignete sich im Mai 2016 und die Frau kann von Glück sagen, dass sie die Messerattacke überlebt hat. Weil ihm eine „ imperative“ Stimme urplötzlich die Mordtat befahl, um nicht selbst sterben zu müssen, habe er ohne Vorwarnung das Messer gegen das Opfer gezückt. Dabei stach er ihr in Hals und Wange. Blutend und erheblich verletzt konnte sie sich befreien und flüchten. Der Täter konnte zunächst unerkannt entkommen. Als er im September 2017 eine weitere Straftat beging und kurz danach gefasst wurde, konnte er aufgrund von DNA-Vergleich identifiziert und festgenommen werden. Er wurde nach einer ersten ärztlichen Untersuchung sofort in einem psychiatrischen Krankenhaus weggeschlossen und von dort aus zu den Verhandlungen gefesselt vorgeführt.

Von Anbeginn wurde die Öffentlichkeit bis zur jetzigen Urteilsverkündung ausgeschlossen, obwohl der Staatsanwalt in seiner Antwort auf den Antrag des Verteidigers auf Ausschluss der Prozessbesucher und Pressevertreter auf das besondere öffentliche Interesse hingewiesen hatte.

Wie das Landgericht in einer Pressemitteilung am Ende des Prozesses mitteilte, war der Ablauf der Hauptverhandlung durch mehrere Befangenheitsanträge gegen Richter und Sachverständige sowie zahlreiche Beweisanträge während des Verfahrens geprägt.

Beim Angeklagten liegt laut Aktenlage eine leichte Intelligenzminderung mit Verhaltensauffälligkeiten vor. Mitte Mai 2016 sei bei ihm eine vorübergehende psychotische Störung aufgetreten. In Kombination mit Alkoholkonsum sei er in einen die Schuldfähigkeit ausschließenden Zustand geraten, indem er den Tötungsversuch unternahm.

Mit dem Urteil der Schuldunfähigkeit folgte die Schwurgerichtskammer dem Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen. Ohne ärztliche Behandlung des Angeklagten sei auch in Zukunft die Gefahr vorhanden, dass er vergleichbare Taten begeht und daher eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle.

Auch die zweite Tat wurde vom Schwurgericht verhandelt, die am 27. September vergangenen Jahres geschah. Da sei der Angeklagte im Zustand verminderter Schuldfähigkeit gestanden. In den frühen Morgenstunden hatte er ein Spielcasino im Ulmer Hochhaus Universum Center besucht und dort einen kostenlosen Kaffee gefordert. Als die Spielhallenaufsicht ihm dies verweigerte und ihn zum Gehen aufforderte, beleidigte er sie und griff die junge Frau tätlich an, um zu verhindern, dass sie die Polizei ruft. Mit der Wechselgeldkasse mit 77 Euro flüchtete er dann, konnte aber nach sofort eingeleiteter Fahndung von der Polizei festgenommen werden. Wegen Beleidigung, Körperverletzung, Diebstahl und Nötigung wurde gegen ihn eine Freiheitsstrafe von neun Monaten verhängt. Im Gegensatz zum Tötungsvorwurf räumte er diese Tat teilweise ein. Unmittelbar nach der Verkündung des Urteils legte die Verteidigung Revision gegen das Urteil ein.

