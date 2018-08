02.08.2018

Junge deutsche Stars im Klosterhof

Wir verlosen Karten für Lina und Clueso

Beim Festival im Klosterhof ist für fast jede Altersgruppe etwas dabei. Bei der Kelly Family (16. August) kann die Generation Ü30 in Jugenderinnerungen schwelgen, bei Santana (18. August) deren Eltern. Beide Konzerte sind ausverkauft. Vor allem jüngere Besucher dürften jedoch die beiden anderen Termine favorisieren – und können bei der NUZ Freikarten gewinnen.

Lina Larissa Strahl – vielen einfach nur als Lina bekannt – wurde durch die Filme der Reihe „Bibi & Tina“, in denen sie die junge Hexe Bibi spielt, vor allem bei Mädchen ein Star. Doch die 20-Jährige ist auch eine talentierte Musikerin, was sie am Freitag, 17. August, um 18.30 Uhr in Wiblingen beweisen will. Die meisten Fans wissen das natürlich schon, schließlich schaffte es ihr zweites Album „Ego“ in die Top Ten.

Schon länger im Geschäft ist der Sänger und Rapper Clueso – und zumindest als Musiker noch ein bisschen erfolgreicher. Der 38-Jährige hatte schon Radiohits wie „Kein Bock zu geh’n“ oder „Freidrehen“ und ist mit seinen Alben Stammgast an der Spitze der Charts. Zuletzt war er beim Fanta-Vier-Wm-Song „Zusammen“ dabei: Im Klosterhof tritt er am Sonntag, 19. August, um 19 Uhr auf.

Wir verlosen für beide Konzerte jeweils dreimal zwei Karten. Wer gewinnen will, schreibt bis Sonntag, 5. August, eine Mail mit dem Betreff „Lina“ beziehungsweise „Clueso“ an die gewinnspiel@nuz.de. Wichtig: vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer angeben. Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (mgo)

Karten gibt es unter anderem bei Blende 22 in Neu-Ulm, Telefon 0731/6021597.

