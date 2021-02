vor 18 Min.

Kanäle in Unterelchingen werden mithilfe von Roboter saniert

Plus Rund 300.00 Euro kosten die Sanierungsarbeiten in Unterelchingen, die Belastungen für die Anwohner sollen sich in Grenzen halten. So funktioniert das Vorhaben.

Von Andreas Brücken

Im Untergrund von Unterelchingen nagt der Zahn der Zeit: Das ist das Ergebnis, das sich jüngst von einem Ulmer Ingenieurbüro nach eindringlichen Untersuchungen der Wasserkanäle ergab. Die alten Betonrohre seien porös und brüchig, sodass hier dringender Sanierungsbedarf sei, erklärte Ingenieur Ralf Brehm.

Diese Arbeiten werden die Gemeindekasse mit insgesamt rund 300.000 Euro über zwei Jahre belasten, die Belastung für die Einwohner zwischen Badergasse, Finkenweg, Friedhofweg und Hauptstraße bleibt dagegen im überschaubaren Rahmen: Dank der grablosen Kanalisierungsarbeiten sollen sich die Behinderungen im Ort in Grenzen halten.

Unterelchingen: Belastungen für Anwohner sollen gering ausfallen

Ohne Lärm und Straßensperren werden die Arbeiten durchgeführt. Statt Bauarbeitern, die in aufgebaggerten Gräben in die Tiefe steigen, erledigt eine Hightech-Maschine die Sanierung im Untergrund, für die lediglich der jeweilige Gullideckel geöffnet werden muss. Mit einer speziellen Dichtungsmasse repariert Kollege Roboter die Risse in den Kanalrohren.

