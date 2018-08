vor 16 Min.

Karten fürs Kabarett

Wir verlosen Tickets für René Sydow im Neu-Ulmer Museumshof

Warum wird die Welt nicht klüger, obwohl der Zugang zu Wissen noch nie so leicht war? Das ist eine der – berechtigten – Fragen, die sich der Kabarettist René Sydow stellt. In seinem dritten Soloprogramm „Die Bürde des weisen Mannes“ geht der Träger des Deutschen Kabarettpreises der Frage nach, was uns zum Menschen macht: Bildung? Wahlrecht? Oder doch nur freies WLAN? Der 38-Jährige legt in seinen Programmen den Fokus auf das große Thema Bildung, spart sich aber Lehrerwitze und Gags über prollige Schüler.

Am Sonntag, 12. August, um 20.30 Uhr ist der vom Bodensee stammende Sydow zu Gast im Neu-Ulmer Museumshof. NUZ-Leser haben die Chance, kostenlos in den Genuss des Auftritts zu kommen: Wir verlosen dreimal zwei Karten für „Die Bürde des weisen Mannes“.

Wer gewinnen will, schreibt bis Donnerstag, 9. August, 11 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „René Sydow“ an gewinnspiel@nuz.de. Bitte vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer angeben. Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter nuz.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355.

Bei schlechtem Wetter wird der Auftritt in die Musikschule Neu-Ulm, Gartenstraße 13, verlegt. (az)

Karten gibt es im Bürgerbüro am Petrusplatz und online unter ulmtickets.de

