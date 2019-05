15:14 Uhr

Kinder spielen auf den Bahngleisen: Polizei lässt Strecke sperren

Mehrere Kinder haben in Senden direkt an den Bahngleisen gespielt und die Schienen immer wieder überquert.

Mehrere Zwölf- und 13-Jährige haben sich an der Illertalbahn in Senden in große Gefahr begeben. Eine Polizeistreife belehrte sie eingehend.

Ein gefährliches Spiel haben Kinder am frühen Mittwochabend in Senden gespielt: Zeugenaussagen zufolge hielten sie sich im Gleisbereich der dortigen Bahnlinie auf. Bei der Polizeistation Senden ging gegen 17.40 Uhr ein entsprechender Anruf ein. Demnach spielten im Bereich der Unterführung der Königsberger Straße mehrere Kinder direkt an den Gleisen und überquerten diese immer wieder. Wie die Polizei berichtet, wurde wegen dieser Mitteilung die Bahnstrecke kurzzeitig gesperrt.

Eine Polizeistreife machte sich auf den Weg und traf vor Ort sieben Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren an. Die Beamten belehrten sie eingehend und machten ihnen deutlich, wie gefährlich ihr Verhalten war. Auch die Eltern der Kinder und die Bundespolizei in Augsburg wurden über den Vorfall informiert. Glücklicherweise kam bei dem „Spiel“ niemand zu Schaden, brenzlige Situationen gab es nach Polizeiangaben auch nicht. (az)

