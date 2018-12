vor 57 Min.

Klassiker und eine Überraschung

Big Band der Musikschule Nersingen reißt die Zuhörer mit

Von Iris Goefsky

Draußen war die Stimmung nicht gerade festlich – doch in der Nersinger Gemeindehalle bescherte die Big Band „Rohrblitz Explosion“ der Musikschule Nersingen unter der Leitung von Thomas Sälzle den Besuchern eine beschwingte und weihnachtliche Atmosphäre. Beim diesjährigen Konzert „Swinging Christmas“ in der voll besetzten Gemeindehalle ließen sich die Besucher in Weihnachtsstimmung bringen und genossen den Abend mit Jazz- und Swingstücken und einer bunten Mischung aus bekannten Weihnachtsliedern.

Im vorigen Jahr musste das Konzert ausfallen, da der vierte Advent auf den Heiligen Abend fiel, doch heuer stand der Sonntag wieder unter dem Motto „Beschwingte Weihnachten“. Den Auftakt machte die Junior-Big-Band mit dem Klassiker für Big Bands „Birdland“. Ihr Part waren Songs, die gute Laune verbreiten, und den Titel „Hit the Bricks“, eines der Lieblingsstücke der Band, bekamen die Musikfreunde nochmals als Zugabe, allerdings in komprimierter Form, zu hören. Das Stück „Cold Duck Time“ war dem zweiten Weihnachtstag gewidmet, denn da werden die Reste der Weihnachtsente in vielen Familien gegessen. Also doch in gewisser Form ein weihnachtliches Lied. Danach sorgte ein Überraschungstrio für viel Beifall. Thomas Sälzle, seine Frau Kathrin und Florian Hirle brachten drei Songs, die unter die Haut gingen, zum Besten. Kathrin Sälzle sang unter anderem „Dream a Little Dream of Me“ und die Nersinger ließen sich davon nur zu gerne verzaubern.

Den zweiten Teil gestaltete die Big Band „Rohrblitz Explosion“ und dieser Part war gefüllt mit Weihnachtsklassikern, die fast jedem bekannt sind. „White Christmas“, „Winter Wonderland“ oder „Santa Claus Is Coming to Town“ begeisterten die Nersinger Konzertbesucher und mit dem Gesang von Andrea Hufsky verwandelte sich die Gemeindehalle in einen Platz weg vom Weihnachtsstress und in Vorfreude auf die Weihnachtstage. Zum Abschluss durfte „Hallelujah I Love Her So“ nicht fehlen und auch der Welthit „Love Me Tender“ trug seinen Anteil zu einem perfekten Abend bei.

Themen Folgen