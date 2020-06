12:30 Uhr

Kneipengast schlägt Angestellten - und landet in Zelle

Die Polizei ist zu einem Streit in einer Kneipe in Senden ausgerückt.

Ein 39-Jähriger ist in einem Lokal in Senden auf Angestellte losgegangen. Der Streit endete für ihn in der Ausnüchterungszelle.

Ein Streit in einem Lokal in Senden hat für einen Mann in der Ausnüchterungszelle ein Ende gefunden: Wie die Polizei mitteilt, geriet ein 39-Jähriger am Dienstagabend in einem Lokal in der Kemptener Straße in Senden in Streit mit dem Personal. Dabei beleidigte und schlug er den Inhaber und auch einen Angestellten. Zudem äußerte er diverse Bedrohungen gegen die beiden Personen in der Gaststätte.

Anschließend fuhr er mit dem Fahrrad davon, die gerufene Polizeistreife traf ihn nicht mehr an. Kurze Zeit später wurde der Mann jedoch von der Sicherheitswacht gesehen und wenig später von der Polizei kontrolliert. Da er als Fahrradfahrer unterwegs war und einen Atemalkoholwert hatte, der auf mehr als zwei Promille schließen ließ, musste er mit zur Blutentnahme und erhält eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Anschließend wurde er mit einem Taxi nach Haus geschickt.

Mann fährt erneut ins Lokal und zettelt Streit an

Daran dachte der Mann jedoch nicht: Er dirigierte das Taxi jedoch während der Fahrt um und ließ sich erneut in das Lokal in der Kemptener Straße fahren. Dort zettelte er wieder einen Streit an und rief dann selbstständig die Polizei, weil er seinen Angaben zufolge mit einer „Knarre“ bedroht worden sei.

Als wieder mehrere Streifenwagen anrückten, stellte sich heraus, dass der Mann keineswegs bedroht worden war. Vielmehr hatte er erneut mehrere Personen angepöbelt, bedroht und beleidigt. Um dies zu unterbinden, wurde er in Gewahrsam genommen und in einer Ausnüchterungszelle der Polizeiinspektion Weißenhorn untergebracht. Dabei beleidigte er auch mehrere Polizeibeamte. Dem Mann werden auch die Kosten für den von ihm verursachten Polizeieinsatz auferlegt. (az)

