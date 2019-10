vor 52 Min.

Lebenshilfe braucht neuen Wohnraum

Die Einrichtung will auf einem Grundstück ein Wohnheim bauen – stößt damit jedoch bei Nachbarn auf wenig Gegenliebe. Auch Stadträte sind skeptisch und wollen mehr Infos.

Von Carolin Lindner

Die Wohnstätte der Lebenshilfe Donau-Iller in Senden ist in die Jahre gekommen. Der Bau ist fast 40 Jahre alt, die Lebenshilfe sucht schon seit Längerem eine Lösung für die Zukunft – entweder in Form eines Umbaus oder Neubaus. Nun gibt es Neuigkeiten zu dem Projekt, eine Bauvoranfrage stand auf der Tagesordnung des Sendener Bauausschusses. „Jeden Tag fahre ich an dem Gebäude vorbei und habe jeden Tag ein schlechtes Gewissen“, sagte Lebenshilfe-Vorstandsvorsitzender Jürgen Heinz, als er die Pläne im Bauausschuss vorstellte.

In Senden seien 400 Menschen Teil der Lebenshilfe, unter anderem in den Werkstätten oder dem Heilpädagogischen Zentrum. Einige von ihnen leben auch in der Wohnstätte, die neben den Werkstätten an der Alemannenstraße liegt. Doch diese sei nicht renovierbar, sagte Heinz. Eine Renovierung würde demnach 90 Prozent der Kosten eines Neubaus verschlingen. Zudem wolle man den Bewohnern nicht zumuten, zwei Jahre in einem Provisorium zu leben, um danach wieder ins Gebäude einzuziehen. Das Ziel sei deswegen ein Neubau, das Grundstück sei inzwischen gefunden und es liege nur wenige Meter nördlich der jetzigen Wohnstätte. Das alte Gebäude soll danach saniert werden. Dort sind günstige Mietwohnungen geplant, etwa für Mitarbeiter der Werkstätten oder auch Studenten.

Lebenshilfe möchte einen Neubau

Nach dem Willen der Lebenshilfe soll nun zeitnah der Neubau an der Alemannenstraße entstehen. In der Bauvoranfrage für dieses Vorhaben ist von drei Gebäuden die Rede, die jeweils drei Stockwerke hoch sein sollen. Die Häuser sollen locker wirken und durch Glasgänge verbunden werden. Die Bewohner leben dann darin wie in einer Wohngemeinschaft, weit entfernt vom Gefühl eines Krankenhauses oder Altenheims, erklärte Heinz.

Das Problem der Bauvoranfrage sind jedoch zum einen große Abweichungen vom Bebauungsplan, zum anderen die Nachbarn. In dem Gebiet darf nur zweistöckig gebaut werden, zudem ist die Baugrenze im Westen um ganze elf Meter überschritten. Dies stand jedoch nicht in den Unterlagen der Stadträte. Auf Nachfrage erklärte ein Mitarbeiter der Verwaltung: Da sich dort eine öffentliche Grünfläche anschließe, sei diese Überschreitung der Baugrenze möglich.

Die Stadträte standen dem Vorhaben generell positiv entgegen. Die Gebäude sehen hübsch aus und die Unterstützung der Lebenshilfe liege ihnen am Herzen, war zu hören. Doch die Pläne der Einrichtung seien schon weit von den Bauvorgaben entfernt und beschneiden so das Recht der Nachbarn – „wir müssen an alle Sendener denken“, sagte Helmut Meisel (Grüne). Er störte sich vor allem daran, dass eines der drei Gebäude sehr weit an die Nordgrenze des Grundstücks geschoben ist und damit dem dortigen Nachbarn viel Sonne nimmt. Die anderen beiden Häuser sind etwas weiter gen Süden versetzt. Das sei Absicht, da die Glasgänge auf die Art in kürzere Einheiten geteilt werden können, was auch gut für den Brandschutz sei, sagte Heinz.

Nachbarn äußern Bedenken zum Neubau der Lebenshilfe

Die Nachbarn hatten vor der Sitzung schriftlich ihre Einwände gegen die Anfrage der Lebenshilfe mitgeteilt. Die Begründung: Man habe teilweise den ganzen Tag Schatten im Garten und die Gebäude seien zu hoch. Eine von der Lebenshilfe in Auftrag gegebene Simulation zeige, dass in den dunkleren Monaten bis März größere Teile der Nachbargärten schattig bleiben.

Jürgen Heinz versicherte in der Sitzung, man habe die Nachbarn frühzeitig informiert und versucht, einen Kompromiss zu finden. Doch diese hatten schlussendlich gefordert, dass die Lebenshilfe sich an den Bebauungsplan halte. Man könne auch anders bauen, etwa wie ein typisches Altenheim aussehe, doch man habe eher den veralteten Bebauungsplan hinterfragt: Sei es nicht mittlerweile üblich, dreistöckig zu bauen? „Wir hatten gehofft, damit bei Ihnen auf Verständnis zu stoßen“, sagte der Vorstandsvorsitzende.

Gunter Böckeler (CSU) brachte am Ende einen Vorschlag, den die Lebenshilfe nun prüfen will. Man könne doch alle drei Häuser etwas nach Süden verlagern, dann gebe es auch mit den geteilten Glasgängen kein Problem. Dies sei logistisch leichter, bestätigte Heinz, dann rage man aber aus den Baufeldern raus. Wegen nahender Förderentscheidungen dränge zudem die Zeit.

Die Räte sehen sich die Lage dennoch zunächst bei einem Ortstermin an und sprechen dann noch einmal über die Bauvoranfrage.

