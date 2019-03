11.03.2019

Mississippi im Charivari

Johnny Rawls eröffnet die Ulmer Bluestage am 14. März

Die Macher des Ulmer Charivari beherrschen seit 28 Jahren die Kunst, mit relativ geringem Etat bekannte Blues-Künstler auf die Bühne zu holen. Auch die 43. Auflage der Bluestage bietet wieder Hochkarätiges.

Zum Auftakt kommt am Donnerstag, 14. März, mit Johnny Rawls eine Blues-Soul-Legende in die Gewölbe an der Stuttgarter Straße. Der Sänger und Gitarrist aus Mississippi wurde mehrmals mit dem Blues Music Award ausgezeichnet. Seine Musik ist vom Groove des amerikanischen Südens geprägt.

Nach dem Start geht es international weiter: Am Donnerstag, 21. März, gibt Dany Franchi ein Gastspiel im Charivari. Geboren wurde der junge Gitarrist, Sänger und Songschreiber in Genua, längst aber ist er auf der ganzen Welt unterwegs. Er gilt derzeit als eine der ganz großen Hoffnungen in der Bluesszene. Am Donnerstag, 28. März, tritt dann der Harmonika-Virtuose und Sänger Steve Guyger mit den European All Stars auf. Guyger zählt seit Langem zu den großen Namen in der amerikanischen Blues-Szene. Er trat schon als Harpspieler des legendären Jimmie Rogers in die Fußstapfen von Little Walter und Walter Horton. Auf seiner Europa-Tour wird er von einer exklusiven Auswahl an europäischen Top-Musikern begleitet.

Auf Wunsch vieler Ulmer Blues-Fans kommt am Donnerstag, 4. April, Paul Lamb mit seinen King Snakes wieder ins Charivari. Insgesamt fünfmal wurden die King Snakes von den Hörern der BBC zur beliebtesten britischen Bluesband gewählt, zum ersten Mal 1991. Die Gruppe bietet eine Mischung von Blues, Boogie, Swing und Jump Blues.

Alle Veranstaltungen beginnen um 20.30 Uhr. Tickets für die Bluestage gibt es bei Sound Circus in Ulm, Frauenstraße 40. (az)

