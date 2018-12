05.12.2018

Musikalischer Rundumschlag

Der Musikverein Steinheim gab in der Vereinshalle sein Jahreskonzert.

Steinheimer Verein und Jugendkapelle Eintracht ’98 zeigen vielfältig ihr Können

Von Inge Pflüger

Mit Lichteffekten, Flammen, Nebelschwaden, Wellen und einem gemütlichen Ambiente ließ der Musikverein Steinheim bei seinem Jahreskonzert in der Vereinshalle das aus dem gleichnamigen Film bekannte Romantik-Hotel „Im Weißen Rössl“ am Wolfgangsee nicht nur musikalisch wieder aufleben. Die Musiker boten dem begeisterten Publikum in ihrem dreistündigen Programm neben Blasmusik auch sinfonische Musik sowie Pop oder Schlager.

Programmgestalter war neben dem Musikverein Steinheim auch die Jugendkapelle Eintracht ‘98, die mit dem flotten Marsch „Auf zum Start“ von Walter Tuschla den Abend eröffnete, der mit dem legendären „Halleluja“ des 2016 verstorbenen kanadischen Sänger und Songwriter, Leonhard Cohen, als Zugabe endete. Mit diesem hervorragend gespielten Stück entlockte die Steinheimer Kapelle so manchem Besucher eine Gänsehaut.

Seit nunmehr 20 Jahren spielen junge Leute aus Steinheim, Holzheim, Pfaffenhofen, Kadeltshofen und Beuren erfolgreich in der Juka ‘98. Dirigent ist Josef Pietschmann, Vater von drei ebenfalls mitspielenden Söhnen. Und die Leistung der Kapelle ist beachtlich, nicht zufällig häufen sich die Auftritte der Juka, die mehrere überzeugende Nachwuchs-Solisten aufbieten kann. „Das ist momentan einmalig“, zeigte sich denn auch der Dirigent recht stolz über seine gesamte Truppe, die alle Stücke sicher meisterte.

Zufrieden sein kann auch Dirigent Joachim Plocica mit seinen Steinheimern. Das Publikum war es offensichtlich, unter ihnen der stellvertretende Bezirksvorsitzende des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes Bezirk 9, Georg Lecheler, der auch Ehrungen vornahm. Er wies unter anderem auf die Schwierigkeiten hin, Kinder und Jugendliche für die Musik zu begeistern. Dass damit die Gemeinden, aus denen die Mitglieder der Juka kommen, keine Schwierigkeiten haben, wurde am Konzertabend bewiesen.

Die Aktiven der Steinheimer Kapelle spannten ihren musikalischen Bogen von einer Melodienfolge aus „Zum Weißen Rössl“, zu Stücken aus dem Musical „Elisabeth“ bis zum Medley aus der „80er Kult(tour)“ von Thiemo Kraas, in dem es etwa um den „Skandal im Sperrbezirk“ (Spider Murphy Gang) ging oder das Lied „Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“ (Münchner Freiheit) gespielt wurde. Mit diesem schwungvollen und tonsicheren Konzert hat sich der kleine Stadtteil Neu-Ulms wieder einmal mehr kulturell bewiesen.

Themen Folgen