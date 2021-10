Kreativ im Netz: Das Edwin-Scharff-Museum gewinnt den "Digamus-Award"

Der Preis für digitale Museums-Angebote geht an das Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museum - für die pfiffigen Online-Formate zur Ausstellung "Architektierisch".

Das Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museum hat den "Digamus-Award" für die digitale Vermittlung zur Ausstellung "Architektierisch" in der Kategorie "Kleines Budget" gewonnen. Nominiert waren in dieser Kategorie 28 weitere Beiträge, auf die Shortlist schafften es fünf digitale Angebote anderer Museen.

Edwin-Scharff-Museum erhält Preis für pfiffige Tiervideos

Ein Eisbärin, die in Charlie-Chaplin-Schwarzweiß lernt, wie man ein Iglu baut. Ein Einsiedlerkrebs, der sich in Stop-Motion in ein neues Zuhause verliebt. Dazu Erklärfilme in der Natur. Das alles zeigen die Videos, die das Pädagogikteam des Edwin-Scharff-Museums für "Architektierisch. Bauten von Mensch und Tier" ausgetüftelt hat. Und diese Vielfalt an Ideen wurde nun mit einem Preis für digitale Museums-Angebote ausgezeichnet.

"Architektierisch" im Edwin-Scharff-Museum Neu-Ulm: Was macht denn eine Eisbärin im Edwin-Scharff-Museum?

Der Lockdown im Januar 2021 war Ausgangspunkt der Produktion digitaler Inhalte, erklärt das Museum in einer Mitteilung: "Wir konnten zu diesem Zeitpunkt absehen, dass das Museum noch länger geschlossen sein wird und wollten mit unseren Besucherinnen und Besuchern in Kontakt bleiben", erzählt Birgit Höppl, die für das Kindermuseum verantwortlich ist. Außerdem haben man die Arbeitszeit der Pädagoginnen und Pädagogen sinnvoll nutzen wollen. So entstanden 16 Kurzfilme, die das Museum auf seiner Homepage unter www.edwinscharffmuseum.de/digitales-angebot-architektierisch und auf Instagram (@edwinscharffmuseum) präsentiert.

Das Scharff-Museum ist jetzt auch auf Instagram aktiv

Mit kleinen Mitteln kreativ werden: Für das Projekt habe das Museum nur einige "Ring Lights", Stative und Mikrofone angeschafft. Die Mitglieder des Pädagogikteams drehten meist mit dem Smartphone. "Wir sind damit quasi ins kalte Wasser gesprungen. Erst seit November 2020 betreiben wir unseren Instagram-Account, wir konnten also noch nicht viele Erfahrungen im Digitalen sammeln. Umso mehr freuen wir uns nun, dass der Einsatz sich gelohnt hat", freut sich Museumsleiterin Helga Gutbrod.

Der "Digamus-Award" wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal verliehen. Es gibt fünf Haupt- und zwei Sonderkategorien sowie den Publikumspreis. Passend zum digitalen Motto wurde die Preisverleihung digital durchgeführt. Dort waren Teilnehmerinnen und Teilnehmer als visuelle Avatare vertreten. Die Jury bestand in diesem Jahr unter anderem aus Mariam Bachich vom Ethnologischen Museum Berlin), Katja de Bragança vom Magazin "Ohrenkuss" und David Vuillaume, Geschäftsführer des Deutschen Museumsbundes. (AZ)

