Neu-Ulm-Pfuhl

vor 21 Min.

Achtung, Autofahrer: In der Leipheimer Straße in Pfuhl wird gebaut

In der Leipheimer Straße in Pfuhl finden in den nächsten Wochen Bauarbeiten statt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Baustellenbereich zu meiden.