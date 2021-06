Neu-Ulm

vor 3 Min.

Theater Neu-Ulm wagt einen Neustart mit schwarzem Humor

Plus Wer sich auf die Selbstironie des Stücks "Die schwarze Witwe" einlässt, erlebt einen amüsanten Abend. Für Leiterin Claudia Riese ist es eine besondere Premiere.

Von Andreas Brücken

Das Leben des einsamen Nachtportiers (gespielt von Jurek Milewski) könnte nicht trostloser sein: So fristet er als verschrobener Einzelgänger sein Dasein und verbringt seine Freizeit am liebsten mit Puzzeln und Modellschiffen. Grund genug also für ihn, wie er überzeugt ist, aus "Langeweile" seinem kläglichen und erfolglosen Dasein ein Ende durch den Strick zu setzen. Doch da stolpert sprichwörtlich eine attraktive Frau (Judith Brandstätter) in die Szene und unterbricht den tödlichen Akt.

