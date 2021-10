Umfrage in Neu-Ulm: Bereiten Ihnen die steigenden Fallzahlen Sorgen?

Inzidenzwerte sind für den Alltag nicht mehr so ausschlaggebend wie vor einiger Zeit. Doch die Corona-Zahlen steigen derzeit deutlich. Was denken Sie darüber?

Auch wenn die Infektionszahlen seit einigen Wochen weniger ausschlaggebend für unseren Alltag sein sollen, beobachten doch viele Menschen die rasant steigenden Ansteckungszahlen mit Sorge. Auch in unserer Region ist die Inzidenz wieder jenseits der 200 geklettert. Haben Sie Ihr Verhalten seitdem geändert? Wir haben uns in der Neu-Ulmer Innenstadt umgehört.

Ingrid Franke aus Neu-Ulm. Foto: Andreas Brücken

Ingrid Franke aus Neu-Ulm sagt: Eigentlich war ich bisher kein großer Fan von Impfungen. Gegen Corona habe ich mich jedoch impfen lassen und die bevorstehende Wintergrippe macht mir neben den steigenden Inzidenzzahlen große Sorgen, weil unser Immunsystem durch die strengen Hygienemaßnahmen der vergangenen Monate nicht mehr so abwehrbereit ist.

Wolfgang Weber aus Neu-Ulm. Foto: Andreas Brücken

Wolfgang Weber aus Neu-Ulm sagt: Ich hatte selbst in der Verwandtschaft einen Corona-Fall. Diese Person leidet auch Monate nach ihrer Erkrankung an den Folgen der Krankheit. Auch wenn es Menschen gibt, die behaupten, dass Corona harmlos sei, weiß ich aus dieser Erfahrung, wie schrecklich der Verlauf sein kann. Darum müssen wir auch in Zukunft vorsichtig sein.

Was denken die Neu-Ulmer über die steigenden Corona-Fallzahlen?

Carina Erhardt aus Neu-Ulm. Foto: Andreas Brücken

Carina Erhardt aus Neu-Ulm sagt: Beunruhigt bin ich von den steigenden Zahlen eigentlich nicht. Schwieriger finde ich, dass man sich in den vergangenen eineinhalb Jahren vermeintlich an die Bedrohung durch das Virus gewöhnt hat und dadurch leichtsinnig geworden ist. Ich persönlich halte mich wieder verstärkt an Abstandsregeln, Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht.

Diethold Spehr aus Neu-Ulm. Foto: Andreas Brücken

Diethold Spehr aus Neu-Ulm sagt: So, wie sich die Lage derzeit entwickelt, mache ich mir schon Gedanken über die steigenden Corona-Zahlen. Es beunruhigt mich, dass immer mehr Menschen mit der Bedrohung durch das Virus leichtfertiger umgehen. Für mich ist die Maske in Innenräumen weiter ein Muss. Dass die epidemische Lage aufgehoben werden soll, finde ich nicht gut.

Lesen Sie dazu auch