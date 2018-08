23.08.2018

Oldie-Nacht wechselt den Ort

Am Freitag wird in Burlafingen aufgelegt

Premiere ist am morgigen Freitag, wenn die „Pfuhler Oldie-Hasen“ erstmals zur 17. Oldie-Nacht nach Burlafingen einladen. Statt in den Pfuhler Kleingärten werden dann die Oldie-Liebhaber im Biergarten des neu ernannten „Blattl Wirts“ – dem Vereinsheim des Schützenvereins Burlafingen – in Hits der vergangenen 55 Jahren schwelgen.

Undenkbar wäre es wohl Mitte des vergangenen Jahrhunderts gewesen, wenn Pfuhler in Burlafingen ihr Fest ausgetragen hätten, sagt Organisator Reinhard Raats. Burlafingen war „ein katholisches Dorf“ und Pfuhl war evangelisch, das seinen Blick zum protestantischen Ulm ausrichtete, so Raats. Es ist denn auch kein Geheimnis, dass einst zwischen den Bewohnern der beiden Dörfer mehr Feind- als Freundschaft herrschte. Heute indes sei alles anders, sagt der gebürtige Pfuhler, der heute mit der Familie in Burlafingen wohnt und die Oldie-Nacht seit vielen Jahren mit Freunden in Eigenregie auf die Beine stellt.

Kurz und bündig erklärt Raats, warum die Oldie-Nacht nicht wie bisher in Pfuhl stattfindet: Die neuen Pächter der dortigen „Wagnerstuben“ haben wohl das „Risiko“ gescheut, etliche hundert Gäste zu bewirten. Indes freut er sich über das unbürokratische „Asyl“ in Burlafingen. Wie berichtet, betreiben die Burlafinger Schützen seit Kurzem ihr Vereinsheim an der Thalfinger Straße in Eigenregie. Der Privat-Fundus der beiden DJs Reinhard und Pit, umfasst etwa 140000 Titel. Die Oldie-Nacht findet bei jedem Wetterb statt, Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. (pfl)

