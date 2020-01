vor 17 Min.

Patient sauer: Vom OP-Tisch wieder nach Hause geschickt

Plus 50-Jähriger erzürnt, weil seine Krampfadern-Operation in der Ulmer Uniklinik wegen eines Notfalls gleich um Wochen verschoben wurde.

Als problematischen Patient des Ulmer Universitätsklinikums möchte sich Fazil Daler nicht bezeichnen. Als der 50-jährige Lagerist aus Heidenheim am Donnerstag vom Krankenbett wütend die Nummer unserer Zeitung wählte, sahen das die Klinikverantwortlichen möglicherweise anders. Jedenfalls hätte der gelernte Lackierer eigentlich an seinen Krampfadern operiert werden sollen. In Behandlung sei er in Ulm auch wegen seiner Gallensteine. Auch hier ging offenbar nicht alles glatt, jedenfalls ist der Mann in beiden Fällen nicht gut auf die Ulmer Uniklinik zu sprechen.

