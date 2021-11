Elfriede und Alfred Lobgesang aus Pfuhl feiern Eiserne Hochzeit

Kennengelernt haben sie sich in einem Kaffeehaus in Donauwörth. Heute leben Elfriede und Alfred Lobgesang in Pfuhl und feiern Eiserne Hochzeit.

Elfriede und Alfred Lobgesang aus Pfuhl haben kürzlich ihren 65. Hochzeitstag gefeiert. Zur Eisernen Hochzeit gratulierte auch Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger. Sie überbrachte dem Jubelpaar Geschenke, Blumen und die Glückwünsche der Stadt Neu-Ulm. Und wie fing alles an?

Elfriede und Alfred Lobgesang haben sich in einem Kaffeehaus in Donauwörth kennengelernt. Auf die erste Begegnung folgten weitere Treffen und aus Sympathie wurde Liebe. In Bäumenheim (Landkreis Donauwörth) läuteten für die beiden dann die Hochzeitsglocken.

Eiserne Hochzeit: Nach der Heirat zog es das Ehepaar Lobgesang nach Neu-Ulm

Direkt nach der Heirat zog es die Eheleute in die Stadt Neu-Ulm. In der Hermann-Köhl-Straße fanden sie ihre erste gemeinsame Wohnung. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes zogen die Eheleute nach Burlafingen. Ein paar Jahre später erwarteten sie ihr zweites Kind. „Ich war am Tag der Geburt arbeiten und wurde angerufen. Als es am Telefon dann hieß: ‚Die Kinder sind da‘, war ich ehrlich gesagt recht irritiert“, erzählt Alfred Lobgesang und lacht. Seine Frau Elfriede hatte Zwillinge zur Welt gebracht, eine Tochter und einen Sohn. Einige Jahre später zog die Familie schließlich nach Pfuhl, wo sich die Eheleute bis heute sehr wohlfühlen.

Alfred Lobgesang arbeitete zunächst in einer Spinnerei und Weberei und war später bei Magirus und der Sparkasse Ulm beschäftigt. Elfriede Lobgesang war bis zu ihrer Pensionierung beim Südwestverlag in Neu-Ulm angestellt. Die beiden sind früher viel zusammen verreist und haben dabei so einiges erlebt. „Wir haben viele Orte auf der Welt gesehen. Das sind schöne gemeinsame Erinnerungen, für die wir sehr dankbar sind“, erzählt Elfriede Lobgesang. (AZ)