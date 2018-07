09.07.2018

Polizei muss Randalierer festnehmen

Zwei Beamte werden dabei verletzt

Am Samstagabend kurz vor Mitternacht musste die Weißenhorner Polizei wegen mehrerer Randalierer am Bahnsteig im Eschach ausrücken. Zunächst schauten zwei Streifenwagenbesatzungen nach dem Rechten. Die Beamten trafen auf insgesamt fünf aufgebrachte Personen, die offenbar des Zuges verwiesen worden waren. Bei der folgenden Kontrolle wurde die Situation immer aggressiver. Deshalb fuhren drei weitere Streifen zur Unterstützung an. Als bei einem 46-jährigen Asylbewerber aus Nigeria die Personalien festgestellt werden sollten, eskalierte die Stimmung. Der Mann leistete laut Polizei massiven Widerstand und weigerte sich vehement, seine Personalien anzugeben. Daraufhin nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Das ging aber nicht ohne Rangelei ab. Dabei erlitten zwei Beamte erhebliche Verletzungen, heißt es im Bericht des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden und konnten ihren Dienst nicht weiter verrichten. Der 46-jährige Nigerianer verbrachte die Nacht in der Arrestzelle und wurde erst am nächsten Morgen wieder entlassen. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (az)

Themen Folgen