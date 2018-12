vor 52 Min.

Polizei schnappt dreisten Einbrecher

Nach mehreren Taten sitzt ein 19-Jähriger in Untersuchungshaft. Er war unter anderem in ein Zimmer eingestiegen, während die Familie beim Essen saß.

Gleich mehrfach hat ein junger Mann in Senden durch kriminelle Taten auf sich aufmerksam gemacht. Nach dem jüngsten Vorfall konnte die Polizei den 19-Jährigen festnehmen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Dem Polizeibericht zufolge konnte ein Bewohner der Gärtnerstraße am Freitagabend seinen Augen nicht trauen, als er sah, wie sich jemand an seinem Auto zu schaffen machte. Der 49-jährige Hauseigentümer ging zu seinem im Hof stehenden Auto, sprach den jungen Mann an und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Eine Streifenbesatzung nahm den 19-Jährigen vorläufig fest, da er das unversperrte Auto durchwühlt und daraus eine Getränkedose sowie ein USB-Kabel an sich genommen hatte. Er war erheblich betrunken: Ein Test ergab einen Alkoholwert von etwa 1,4 Promille.

Der 19-Jährige hatte auch eine Frau gebissen

Während die Beamten den Tatbestand aufnahmen, ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass in direkter Nähe in ein Haus eingebrochen worden war. Der Täter hatte offenbar die gekippte Terrassentür aufgedrückt und war in das Schlafzimmer eingestiegen, während die gesamte Familie ein Zimmer weiter beim Abendessen saß. Als die Familienmitglieder den Geräuschen nachgingen, konnten sie den Täter dabei ertappen, wie er gerade die Schubladen durchwühlte. Der Täter flüchtete umgehend.

Wegen den detaillierten Zeugenangaben konnte der Einbruch eindeutig dem 19-Jährigen zugeordnet werden. Der junge Mann wurde nach der Festnahme vom Freitagabend gleich am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Laut Polizei war er schon am 19. November wegen einer Sachbeschädigung auffällig geworden. Außerdem hatte er die Geschädigte danach gebissen. (az)

