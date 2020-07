08:00 Uhr

Prozess in Ulm: Mann vergewaltigt, quält und entführt Ex-Freundin

Plus Auf Heiratspläne folgte blanker Horror: Jetzt muss der 24-Jährige für fünf Jahre in Haft. Welche Details vor dem Landgericht Ulm ans Licht kamen.

Von Michael Peter Bluhm

Sie waren beide verliebt bis über beide Ohren und hatten zu heiraten geplant. Aus der anfänglichen Beziehungswonne entwickelte sich jedoch für eine 29-jährige Chemiestudentin aus Ulm ein brutales Martyrium und sie musste um ihr Leben bangen. Jetzt wurde ihr 24 Jahre alter Ex-Freund wegen Geiselnahme in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung von der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Ulm zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Für fünf Jahre muss der vorbestrafte Mann einsitzen. Mit ihren psychischen Schäden aus dem Horror dürfte die Ex-Freundin wesentlich länger leben müssen.

Die Studentin und der gelernte Wasserinstallateur hatten sich vor drei Jahren über das Internet kennengelernt. Zunächst waren es rein sexuelle Motive, die sie zusammenführten. Daraus wurde aber eine richtige Liebesbeziehung, die so lang funktionierte, wie man getrennt wohnte. Als sie dann eine gemeinsame Wohnung bezogen, begann für die 29-jährige Frau der reinste Horror. Der Freund litt zunehmend unter völlig unbegründeten Eifersuchtsanfällen und attackierte seine Freundin mit Drohungen. Den krankhaften Kontrollzwang hielt die Studentin, die schon seit Jahren unter posttraumatischen Belastungsstörungen leidet und medizinisch behandelt wurde, nicht mehr aus. Sie verließ die gemeinsame Wohnung und suchte Zuflucht bei ihren Eltern. Bei Gericht erwirkte sie ein striktes Kontaktverbot gegen den Mann, der sie auch finanziell ausgebeutet hatte. So ließ er unter anderem die Leasing-Raten für sein Auto über das Konto der Freundin abwickeln.

Geiselnahme und Vergewaltigung: Mann in Ulm verurteilt

Das Ende der Beziehung wollte der Mann nicht hinnehmen und rächte sie auf äußerst brutale Art, wie die viertägige Beweisaufnahme ergab, die in allen Punkten die Anklage bestätigte. Mehrfach lauerte er der Ex-Freundin in Ulm auf, würgte und schlug sie immer wieder. Im Mai 2017 fiel er in einem Ulmer Pensionsappartement über die Studentin her, wo man sich angeblich aussprechen wollte, und zwang sie mit roher Gewalt zum Sex. Danach sperrte er das Appartement ab und ließ sie über Nacht in der Wohnung schmoren. Am nächsten Morgen entschuldigte er sich zwar, als er die Tür aufschloss. Doch das Martyrium steigerte sich noch weiter.

Ein Ende nahm es im Juli 2019 mit einer Geiselnahme und einer Horrorfahrt im Höllentempo: In einer Tiefgarage unterhalb ihrer Wohnung in Ulm lauerte er der Ex-Freundin auf, obwohl ein gerichtliches Näherungs- und Kontaktverbot bestand. Als sie vor Angst laut um Hilfe schrie, bugsierte der körperlich überlegene Mann die Frau mit Gewalt in seinen Wagen. Ohne ersichtliches Ziel fuhr er mit hoher Geschwindigkeit durch den Großraum Ulm. Die Frau sprang in ihrer Todesangst aus dem fahrenden Auto, doch der Mann verfolgte die Flüchtende und holte sie ein. An den Haaren zog er sie wieder in den Wagen. Während der Weiterfahrt schlug er immer wieder auf die Beifahrerin ein. Er drohte ihr, mit Karacho an einen Baum zu fahren. Der um ihr Leben fürchtenden Frau gelang es noch einmal zu fliehen, doch ihr Ex-Freund holte sie wieder ein. Bevor der Angeklagte selbst wieder ins Auto einstieg, konnte die Frau das Fahrzeug jedoch von innen verriegeln und damit wegfahren.

Landgericht Ulm: Prozess musste Anfang des Jahres vertagt werden

Die Geiselnahme hatte der Angeklagte vor Gericht nicht gestanden, doch die anderen Vorwürfe wie Nötigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Gewaltschutzgesetz räumte er ein. Die Staatsanwältin hatte eine siebenjährige Haftstrafe gefordert, die Verteidigerin hielt drei Jahre für angemessen.

Der Prozess, der wie berichtet, ursprünglich Mitte Januar 2020 begonnen hatte, musste jetzt wieder aufgerollt werden, weil eine beisitzende Richterin krank geworden war.

