Prozess um Hammermord: Ging es um Blutrache oder um Drogen?

Im Prozess um den Hammermord am Baggersee sät der Verteidiger bei seinem Plädoyer Zweifel. Urteil wird kommende Woche gesprochen.

Von Michael Peter Bluhm

Musste ein völlig unschuldiger 18-jähriger Albaner im April 2017 durch tödliche Hammerschlägen auf den Kopf an einem Erbacher Anglersee sterben, weil an ihm die albanische Blutrache vollzogen wurde – oder das Opfer einer Auseinandersetzung im internationalen Drogenmilieu wurde?

Seit einem Jahr versucht das Ulmer Schwurgericht Licht in das Dunkel dieses Verbrechens zu bringen. Nachdem der leitende Oberstaatsanwalt für den Angeklagten, wie berichtet, lebenslänglich für seine Mitbeteiligung an der grausamen Tat gefordert hat, hatten gestern die beiden Anwälte des 47-jährigen Kleinunternehmers aus Göppingen das Wort und plädierten nach 32 Verhandlungstagen für eine Freiheitsstrafe von maximal vier Jahren und sechs Monaten wegen einer Beihilfe zum Totschlag.

Urteil um Hammermord am Baggersee: Urteil am 3. April am Ulmer Landgericht

Extremer können die Anträge der Staatsanwaltschaft und Verteidiger nicht auseinanderliegen, die das Schwurgericht nun bewerten muss. Das Urteil wird am 3. April um 10 Uhr im Schwurgerichtssaal des Ulmer Landgerichts gesprochen, das mit großer Spannung erwartet wird.

Der leitende Oberstaatsanwalt hatte am 13. März die lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes für den Angeklagten in diesem schwierigen Indizienprozess gefordert und gemeint, er habe bei dem Vollzug der Blutrache aktiv mitgewirkt, die von einem Albaner namens Don mitorganisiert worden sei. Dieses grausame Ritual aus dem Mittelalter wird noch heute in den Bergen Nordalbaniens vollzogen.

Der aktuelle Fall wurde demnach im Jahr 2000 ausgelöst durch eine Fehde zwischen zwei verfeindeten Familien in der nordalbanischen Industriestadt Elbasan, die für ein Familienmitglied auf offener Straße mit einem Pistolenschuss endete. Getreu dem alten Gewohnheitsrecht Kanun kam es danach zu einer regelrechten Menschenjagd, um die Rache zu vollziehen. Fünf Männer starben, der bisher Letzte wurde 2017 in Deutschland aufgespürt und nach Erbach gelockt, um mit ihm angeblich lukrative Drogengeschäfte zu machen. Die tödliche Falle, die der sogenannte Don laut Anklage gestellt hatte, schnappte im April 2007 am vereinbarten Treffpunkt Erbacher Anglersee zu. Mit mehreren Hammerschlägen auf den Kopf wurde der überraschte junge Mann heimtückisch getötet, eng verpackt, verklebt und im Wasser versenkt.

Plädoyer der Verteidigung: Angeklagter habe unter Druck gestanden

Der jetzt angeklagte Deutsche mit albanischen Wurzeln soll im Auftrag der Familie des Erschossenen gemeinsam mit dem unbekannten „Auftragskiller Don“ gehandelt haben und aktiv an der grausamen Tötung mitgewirkt haben sowie den Mordhammer und die notwendigen Utensilien für die Leichenverpackung und ihre Beschwerung in einem Göppinger Baumarkt gekauft haben, damit die Leiche nicht auftauchen möge – was schief ging, weil der Tote Wochen später auf der Wasseroberfläche des Sees schwamm und von einem Angler entdeckt wurde. Weder an der Leiche, noch an den Tatwerkzeugen wie eine Plane, Malervlies, zwei Paar Handschuhe, Klebeband, Draht und ein 20-Kilogramm-Betonsturz fanden sich DNS-Spuren, stellten die Ermittler fest. Dennoch hätte eine Vielzahl weiterer Indizien zusammengenommen ein „belastbares Gesamtbild“ ergeben, so der Staatsanwalt zur Begründung einer lebenslangen Strafe wegen Mordes.

Für die beiden Anwälte ergibt sich aus der Beweisaufnahme, die wenig Licht ins Dunkel gebracht habe, ein ganz anderes Bild. „Für uns steht fest, dass unser Mandant nicht am See war, als der 18-Jährige ermordet wurde.“ Im Gegensatz zu den Ausführungen des Staatsanwalts sei das Opfer kein Kleindealer, sondern mitten in ein internationales Drogengeschäft hineingeraten.

Der Angeklagte habe unter Druck des Don gestanden und musste befürchten, dass ihm und seiner Familie etwas passiere, wenn er nicht seinen Anweisungen folge, sagt die Verteidigung. Im Baumarkt habe er Plane und andere Utensilien besorgen müssen, um größere Mengen Drogen an diesem verschwiegenen Ort für den Weitertransport und Verkauf zu deponieren. Plane, Klebebänder und andere Werkstücke seien benötigt worden, um die Drogensäcke vor Waldtieren und Biber zu schützen, die sich rund um den See vermehrt aufhalten. Mit der Blutrache habe ihr Mandant überhaupt nichts zu tun. „Warum die Blutrache ins Spiel kam, wissen wir nicht“, sagten die Verteidiger. Die ganzen Ergebnisse der Beweisaufnahme taugten nichts. Mehrfach betonten die Rechtsanwälte, dass es keine Hinweise auf Blutrache gegeben habe.

