15:03 Uhr

Radsportgruppe vom Winde verweht

Windböe erfasst sportliche Radler. Neben Verletzungen gibt es Schäden an hochwertigen Rädern zu beklagen.

Eine Böe verursachte einen Unfall: Samstagnachmittag befuhr eine größere Gruppe von Rennradfahrern im Alter zwischen 25 und 44 Jahren die Weißinger Straße in nordwestlicher Richtung. Als diese über die Überführung der A7 fuhren, wurden diese von einer von links kommenden Windböe erfasst und stießen dabei miteinander zusammen. Infolge dessen stürzten fünf der Rennradfahrer, von diesen wurden ein 37-Jähriger und ein 42-Jähriger so verletzt, dass diese mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden mussten. Da es sich bei den Fahrrädern um hochwertige Rennräder handelte, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 31000 Euro. (az)

Themen Folgen