vor 17 Min.

Rothtal-Pokal: Präzision in der Luft, Plaudereien am Boden

21 Mannschaften kommen zum 20. Rothtal-Pokal im Flugzeugschlepp nach Pfaffenhofen. Der Verein MFC Roth stellt die Weichen für die Zukunft.

Von Margit Kühner

21 Mannschaften mit 42 Piloten haben sich am Sonntag zum 20. Mal beim Rothtal-Pokal der Herausforderung in der Disziplin Flugzeugschlepp gestellt. Der Wettbewerb auf dem Modellflugplatz in Pfaffenhofen-Roth ist Teil des Bayern-Cups und der deutschen Meisterschaft.

Flugzeugschlepp ist ein Mannschaftssport für Modell-Motorflugzeuge und Modell-Segelflugzeug mit jeweiligen Piloten. Dabei werden die Leistungen der Piloten bei mehreren Runden gemessen. Worauf es ankommt? Die beiden Flugzeuge werden in 300 Metern Höhe mit einem 25 Meter langen Seil verbunden. Nach dem Ausklinken des Seils soll der Segler noch 200 Sekunden in der Luft bleiben. Dann sollen die Modelle in vorgesehenen Zielfeld landen. Wie präzise die Landung geglückt ist, bewerten Punktrichter. Mit entscheidend für die Wertungspunkte ist auch, ob alle Flugfiguren enthalten waren und wie ruhig beide Flugzeuge die Aufgabe absolvierten.

20. Rothtal-Cup im Flugzeugschlepp beim Verein MFC Roth in Pfaffenhofen

Natürlich kamen dabei die jahrelange Kontakte und das Fachsimpeln unter den Modellflugfreunden nicht zu kurz. Ausgerichtet wurde der Wettkampf vom Verein MFC Roth. Vorsitzender Holger Höchsmann betonte, dass bei solchen Wettkämpfen die Sicherheit an erster Stelle stehe. Er nahm gemeinsam mit seinem Bruder Thomas am Wettbewerb im Flugzeugschlepp teil. Derzeit belegen die beiden Platz zwei in der deutschen Rangliste. Endgültig entschieden wird aber erst Ende September im Abschlusswettkampf in Bad Wörishofen.

Der MFC Roth stellt auch Weichen für die Zukunft: Beim Verein Verein wird derzeit eine Nachwuchsgruppe mit fünf bis sechs Jugendlichen aufgebaut.

Lesen Sie auch:

Themen Folgen