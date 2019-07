vor 34 Min.

Schießener umarmen ihre Wallfahrtskirche

Die Pfarrgemeinde feiert den 333. Weihetag ihres Gotteshauses. Nach dem Festgottesdienst gelingt es, eine Wette zu erfüllen.

Von Angela Häusler

Mit einem feierlichen Gottesdienst haben Bürger und Geistliche am Sonntag im Roggenburger Ortsteil Schießen ein Schnapszahl-Jubiläum begangen: die 333-Jahr-Feier der Kirchweih des örtlichen Gotteshauses Mariä Geburt. Mit dabei waren auch Kindergartenkinder, die eine Mitmach-Wette gewannen.

Die Buben und Mädchen aus dem Kindergarten St. Marien wollten nämlich nach der Messe eine Menschenkette bilden und so die örtliche Barockkirche einmal symbolisch umarmen. Das gelang auch mithilfe der zahlreichen Besucher, die zuvor die Kirchenbänke gefüllt hatten. Angeführt von Fahnenträgern waren zum Pontifikalamt Vertreter von Kirchengemeinde, Kommune und Dorfgemeinschaft vorher in die Kirche eingezogen, die auf den Tag genau vor 333 Jahren geweiht worden war, nämlich am 21. Juli 1686.

Sie sei „das Wahrzeichen von Schießen, Herz und Mitte unseres Dorfs“, sagte Pfarrer und Prämonstratenserpater Johannes-Baptist Schmid. Das in der Kirche platzierte Gnadenbild habe in den Jahrhunderten vielen Menschen Trost gespendet, ergänzte Festprediger Michael Proházka O. Praem,, Vizerektor am Collegium Orientale in Eichstätt. Schließlich war diese Ikone nach dem Vorbild der Maria Maggiore in Rom stets der Anziehungspunkt für die Gläubigen.

Im Turm der Kirche Mariä Geburt wohnen jetzt Turmfalken

Gleich im ersten Jahr nach der Weihe der Kirche verbuchte die Gemeinde 80000 Pilger, wie Kirchenpfleger Werner Brückner beim anschließenden Beisammensein im Pfarrgarten berichtete. Und zum 100-Jahr-Jubiläum habe es 60 Geistliche gebraucht, die den vielen Pilgern die Beichte abnahmen.

Im Vergleich dazu herrscht heute quasi heilige Ruhe in dem Kirchenbau, der nach Brückners Zählung 203 Engel-Darstellungen enthält. Und auf dem 48 Meter hohen Turm der Pfarr- und Wallfahrtskirche sind unlängst neue Bewohner eingezogen: zwei Turmfalken.

Der stellvertretende Landrat Franz Clemens Brechtel merkte in seiner Gratulation an: „Die Schießener lassen keinen Anlass zum Feiern aus.“ Und so stießen alle gemeinsam aufs Jubiläum an, und zwar mit Schnaps aus den eigens kreierten Schnapsgläsern. Das Motiv darauf: natürlich die Kirche Mariä Geburt.

