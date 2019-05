21.05.2019

Schüler verdienen 10170 Euro für Bedürftige

Die Jugendlichen gehen arbeiten statt zur Schule, ihre Unterstützer zeigen sich großzügig

Für einen Tag im März haben die Schüler der Albert-Einstein-Realschule in Wiblingen die Schulbank gegen einen Arbeitsplatz eingetauscht. Die Buben und Mädchen wurden in Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen oder für die Nachbarschaftshilfe tätig. Das taten sie nicht ohne Gegenleistung – und das Geld haben die Schüler nicht etwa in die eigene Tasche gesteckt, sondern für den guten Zweck gespendet.

Bereits zum elften Mal fand der Aktionstag mit dem Namen „We can help“ statt, organisiert wird er von Anfang an von der Religionslehrerin Birgit Groll. Eltern, Unternehmer und andere Unterstützer zeigten sich großzügig: Stolze 10170 Euro haben die 630 Schülerinnen und Schüler eingenommen, die am 20. März ihre Klassenzimmer verließen, um arbeiten zu gehen. Die Lehrer der Wiblinger Realschule hielten an diesem Tag ihren pädagogischen Tag ab.

Das Geld geht zur Hälfte an Kinder und Jugendliche in Not vor Ort und nach Afrika. Mit der Unterstützung der Mobilen Jugendarbeit Ulm-Wiblingen sollen erlebnispädagogische Aktionen für junge Menschen bezahlt werden, die ausgrenzt werden und sozial benachteiligt sind. Darüber hinaus sollen bedürftige Familien finanzielle Unterstützung für Ferienaktivitäten mit ihren Kindern bekommen. Manuel Kaus von der Mobilen Jugendarbeit nahm die Hälfte der Spenden entgegen. Das Geld für Afrika geht über Renate Babic vom Team „Kinder helfen Kindern“ der Pfarrgemeinde Heilig Kreuz Gögglingen nach Lekirumuni in Tansania.

Dort soll eine Grundschule für Massai-Kinder errichtet werden. Die Verteilung der Spenden hat die Schulkonferenz festgelegt. Schirmherrin der Aktion war Ulms Sozialbürgermeisterin Iris Mann, die zur symbolischen Übergabe des Spendenschecks nach Wiblingen kam. Schulleiter David Langer zeigte sich stolz über das Engagement der Jugendlichen, die eine „unglaubliche Spendensumme“ zusammengetragen hätten. (az/anbr)

